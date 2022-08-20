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В Тыве завершились командные заезды конкурса «Военное ралли» на АрМИ-2022

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Республике Тыва завершились командные заезды международного конкурса «Военное ралли». Данное состязание проходит в рамках Армейских международных игр 2022 года («АрМИ-2022»).

В соревновании приняли участие команды из России, Белоруссии, Монголии и Узбекистана.

Каждая команда была представлена четырьмя большегрузными автомобилями КамАЗ и Урал с колесной формулой 4х4 и 6х6, старт проходил с временным интервалом в 30 минут.

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Военнослужащим было необходимо точно и слажено преодолеть маршрут, не допустив разрывов в дистанции между экипажами команды. Также перед ними стояла задача пройти дистанцию более 200 км, не допустив превышения скоростного режима, который составил 70 км/ч.

Для этого участники разработали собственные стратегии прохождения дистанции.

Сейчас представители судейского корпуса подводят итоги заездов.

Накануне сообщалось, что команда из Нижнего Новгорода победила в чемпионате по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и робототехническими комплексами «Дронбиатлон-2022», проходившем на базе КВЦ «Патриот».

В этот же день стало известно, что российская команда выступила на первом этапе «Транспортный маневр» международного конкурса «Специальный рывок» в рамках АрМИ-2022 и показала лучший результат.

До этого, 10 августа, сообщалось, что в Кызыле встретили представителей команд военных водителей из России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии, а также команды от заводов «КамАЗ» и «Урал», которые приехали принять участие в международном этапе соревнований «Военное ралли» в рамках АрМИ-2022.

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.

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