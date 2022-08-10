В Тыве встретили участников соревнования «Военное ралли»

В Кызыле встретили представителей команд военных водителей из России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии, а также команды от заводов «КамАЗ» и «Урал», которые приехали принять участие в международном этапе соревнований «Военное ралли». Данное состязание проходит в рамках Армейских международных игр 2022 года (АРМИ-2022).

Представителей команд угостили соленым чаем с молоком, а также хлебом-солью. Кроме того, им подарили традиционные церемониальные тувинские шарфы — кадаки, которые подносятся как почетный дар и символизируют гостеприимство и дружелюбие тувинцев.

До соревнований участники получат и подготовят военную технику и оружие, проведут тренировки, узнают маршруты и условия проведения этапов.

В ходе состязания военные водители проедут более 1000 км по пересеченной местности на полноприводных машинах «КамАЗ» и «Урал», выполнят контрольные стрельбы из пулемета Калашникова на бронеавтомобилях «Тигр» и поразят мишени из автоматов АК-74 в составе команд на расстоянии 100 метров.

12 июля на Камчатке прошел конкурс по военно-морской выучке «Морской бриз» среди соединений и частей Тихоокеанского флота. Состязания проходили в рамках АРМИ-2022. По условиям конкурса, команды по шесть человек соревновались в управлении лодками БЛ-680, стрельбе из мелкокалиберной винтовки, спасении на воде и решении задач из военно-морской практики.

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.