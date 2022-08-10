Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО выразил сожаление из-за ухудшения диалога с Россией
Происшествия
В Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар в промзоне
Авто
Дилеры Renault начали получать запчасти через «дочку» «АвтоВАЗа»
Общество
Бизнес увидел риски мошенничества с жильем из-за закрытия ЕГРН
Мир
Финляндия и Швеция могут войти в НАТО к июню 2023 года
Спорт
Команда Черчесова «Ференцварош» проиграла «Карабаху» и покинула ЛЧ
Экономика
Вступил в силу полный запрет на импорт российского угля в Евросоюз
Мир
В Гренландии выявили первые два случая заражения оспой обезьян
Экономика
В Минпромторге заявили об обеспечении металлургической отрасли комплектующими
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Экономика
Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен

В Тыве встретили участников соревнования «Военное ралли»

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кызыле встретили представителей команд военных водителей из России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии, а также команды от заводов «КамАЗ» и «Урал», которые приехали принять участие в международном этапе соревнований «Военное ралли». Данное состязание проходит в рамках Армейских международных игр 2022 года (АРМИ-2022).

Представителей команд угостили соленым чаем с молоком, а также хлебом-солью. Кроме того, им подарили традиционные церемониальные тувинские шарфы — кадаки, которые подносятся как почетный дар и символизируют гостеприимство и дружелюбие тувинцев.

Заучили на будущее: как завершились крупнейшие совместные маневры ШОС
И что вызвало усиление военного взаимодействия в организации

До соревнований участники получат и подготовят военную технику и оружие, проведут тренировки, узнают маршруты и условия проведения этапов.

В ходе состязания военные водители проедут более 1000 км по пересеченной местности на полноприводных машинах «КамАЗ» и «Урал», выполнят контрольные стрельбы из пулемета Калашникова на бронеавтомобилях «Тигр» и поразят мишени из автоматов АК-74 в составе команд на расстоянии 100 метров.

12 июля на Камчатке прошел конкурс по военно-морской выучке «Морской бриз» среди соединений и частей Тихоокеанского флота. Состязания проходили в рамках АРМИ-2022. По условиям конкурса, команды по шесть человек соревновались в управлении лодками БЛ-680, стрельбе из мелкокалиберной винтовки, спасении на воде и решении задач из военно-морской практики.

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022