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На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота провели конкурс «Морской бриз»

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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На Камчатке среди соединений и частей Тихоокеанского флота прошел конкурс по военно-морской выучке «Морской бриз». Соревнование было проведено в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022».

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По условиям конкурса, команды по шесть человек соревновались в управлении лодками БЛ-680, стрельбе из мелкокалиберной винтовки, спасении на воде и решении задач из военно-морской практики.

Команды выполняли маневрирование по маршрутам «коридор», «змейка» и «гараж», проходили на время скоростные участки, преодолевали на веслах водные отрезки, а также искали терпящего бедствие на воде. Помимо этого, участники отрабатывали стрелковые навыки по мишеням на ходу и элементы высадки группы с плавсредства на корабль, стоящий на якоре.

По итогам конкурса была сформирована команда объединения, которой предстоит принять участие в следующем этапе соревнований «Морской бриз».

6 июня боевые корабли и морская авиация Тихоокеанского флота РФ провели учения, в рамках которых был отработан поиск подводных лодок условного противника в Тихом океане. В Минобороны РФ отметили, что во время тренировок корабельные поисково-ударные группы совместно с дальними противолодочными самолетами Ту-142МЗ морской авиации ТОФ, вылетевшими с приморского аэродрома, осуществили поиск и слежение за субмаринами условного противника.

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