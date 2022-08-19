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Команда из РФ выиграла первый этап конкурса «Специальный рывок» на АрМИ-2022

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская команда выступила на первом этапе «Транспортный маневр» международного конкурса «Специальный рывок» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2022) и показала лучший результат.

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Отмечается, что соревнования прошли в Сергиевом Посаде на полигоне 12-го Главного управления.

По данным Минобороны, российская команда стала абсолютным лидером по общему времени заезда (22 минуты 23 секунды).

«Теперь однозначно можно сказать, что тренировки не прошли даром. Уже на первом этапе мы показали лучший результат. Конечно, было непросто — адреналин, волнение, — но мы выступили без ошибок и с очень хорошим временем», — поделился участник российской команды, старший сержант Алексей Забанов.

Также на старт вышли команды-участницы из Конго, Камбоджи и Мали. В ходе проведения этапа участники конкурса показали выдающуюся волю к победе и проявили свои лучшие качества.

Победители международных соревнований определятся после прохождения третьего этапа — «Безопасный рубеж», который завершится 26 августа. Церемония награждения пройдет в парке «Патриот» на следующий день.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что в Муроме Владимирской области на полигоне Вантовый гвардейского понтонно-мостового соединения прошла торжественная церемония открытия международного этапа конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода», проводимого в рамках АрМИ-2022.

Накануне стало известно, что на полигоне Волжском в Волгоградской области прошли вторые квалификационные заезды экипажей машин инженерного вооружения в рамках международного этапа конкурса «Инженерная формула – 2022». В заездах приняли участие экипажи гусеничного минного заградителя ГМЗ-3, установки разминирования УР-77, плавающего транспортера среднего ПТС-2.

До этого, 10 августа, сообщалось, что в Кызыле встретили представителей команд военных водителей из России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии, а также команды от заводов «КамАЗ» и «Урал», которые приехали принять участие в международном этапе соревнований «Военное ралли» в рамках АрМИ-2022.

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями Вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.

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