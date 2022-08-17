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На конкурсе «Инженерная формула» прошли квалификационные заезды команд

На конкурсе «Инженерная формула» АрМИ-2022 прошли квалификационные заезды команд
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Фото: Министерство обороны РФ
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Вторые квалификационные заезды экипажей машин инженерного вооружения прошли 16 августа в рамках международного этапа конкурса «Инженерная формула-2022» на полигоне «Волжском» в Волгоградской области.

В заездах приняли участие экипажи гусеничного минного заградителя ГМЗ-3, установки разминирования УР-77, плавающего транспортера среднего ПТС-2.

По данным оборонного ведомства, экипажи ГМЗ-3 подготовили 16 противотанковых мин, снарядили ими машину, после чего произвели установку мин на грунт в определенном створе. Экипажи УР-77 снарядили машину двумя двигателями заряда разминирования, а расчеты ПТС-2 осуществили погрузку и выгрузку автомобиля с маневрированием на плаву в заданном створе на водной преграде.

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Известно, что в первом квалификационном заезде соревновались экипажи инженерной машины разграждения ИМР-3М, машины для отрывков котлована МДК-3 и путепрокладчика БАТ-2. Экипажи ИМР-3М с помощью стрелы-манипулятора расставляли бревна в заранее заготовленные шурфы, экипажи МДК-3 оборудовали котлован длиной 4 м по дну и глубиной 0,8 м, экипажи БАТ-2 произвели засыпку оборудованной ранее траншеи.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что в Волгоградской области прошла торжественная церемония открытия конкурса «Инженерная формула-2022».

20 августа за победу в финальной эстафете поборются команды из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Лаосской Народно-Демократической Республики. Команда Республики Армении посоревнуется в отдельных номинациях за лучший экипаж машин инженерного вооружения.

Ранее, 14 августа, стало известно, что президент России Владимир Путин посетит международный военно-технический форум «Армия-2022».

До этого, 10 августа, сообщалось, что в Кызыле встретили представителей команд военных водителей из России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии, а также команды от заводов «КамАЗ» и «Урал», которые приехали принять участие в международном этапе соревнований «Военное ралли». Данное состязание проходит в рамках «АрМИ-2022».

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями Вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.

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