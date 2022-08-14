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Путин посетит форум «Армия-2022»

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит международный военно-технический форум «Армия-2022». Об этом 14 августа сообщается в телеграм-канале Кремля.

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«15 августа Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия – 2022» и Армейских международных игр – 2022, а также посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», - говорится в сообщении.

Форум стартует в понедельник, 15 августа и продлится до 21 августа на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в городе Кубинка, Московской области, а также на полигона Алабино и аэродроме Кубинка.

Глава государства посещает форум ежегодно и выступает там с речью.

12 августа госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что макет новой российской орбитальной станции впервые будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Среди качеств и возможностей станции — большая энергетика для целевых задач, унификация модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и другие.

10 августа пресс-служба «Росэлектроники» в свою очередь анонсировала, что новейший комплекс связи для легкого истребителя Checkmate также будет представлен на форуме «Армия-2022».

Кроме того, сообщалось, что пензенский «Радиозавод» представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.

В мае 2022-го глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече в главой государства сообщил, что серийное производство легкого истребителя Су-75 Checkmate начнется в 2027 году. По его словам, в настоящий момент идет разработка конструкторской документации самолета. Кроме того, создан образец истребителя.

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