В Подмосковье прошел чемпионат «Дронбиатлон-2022» в рамках АрМИ-2022

Команда из Нижнего Новгорода победила в чемпионате по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и робототехническими комплексами «Дронбиатлон-2022», проходившем на базе КВЦ «Патриот».

Отмечается, что в конкурсе приняли участие 10 команд, состоящих из профессиональных спортсменов, представителей военного инновационного технополиса «ЭРА», военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» и гражданских университетов.

Соревнования представляли собой командные гонки с одновременным решением задач на время. Для этого использовались дроны, которые были собраны вручную.

Как рассказал пилот команды из Турции Бурак Мажмет, он является победителем соревнований в Турции и летает на дронах два с половиной года. В России участвует в соревнованиях впервые.

Все мероприятия состязательной части сопровождались пиротехническими и звуковыми спецэффектами, а также выступлениями различных художественных коллективов.

Ранее 19 августа сообщалось, что российская команда выступила на первом этапе «Транспортный маневр» международного конкурса «Специальный рывок» в рамках АрМИ-2022 и показала лучший результат.

По данным Минобороны, российская команда стала абсолютным лидером по общему времени заезда (22 минуты 23 секунды).

Накануне сообщалось, что в Муроме Владимирской области на полигоне Вантовый гвардейского понтонно-мостового соединения прошла торжественная церемония открытия международного этапа конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода», проводимого в рамках АрМИ-2022.

До этого, 17 августа, стало известно, что на полигоне Волжском в Волгоградской области прошли вторые квалификационные заезды экипажей машин инженерного вооружения в рамках международного этапа конкурса «Инженерная формула – 2022». В заездах приняли участие экипажи гусеничного минного заградителя ГМЗ-3, установки разминирования УР-77, плавающего транспортера среднего ПТС-2.

10 августа сообщалось, что в Кызыле встретили представителей команд военных водителей из России, Белоруссии, Узбекистана и Монголии, а также команды от заводов «КамАЗ» и «Урал», которые приехали принять участие в международном этапе соревнований «Военное ралли» в рамках АрМИ-2022.

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.