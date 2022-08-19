WSJ сообщила о планах председателя КНР встретиться с Путиным на саммите ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре. Об этом 19 августа сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое решение может быть вызвано визитом спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань в начале августа, который был воспринят Пекином «как эскалация западного давления на Китай».

«По словам источников, поездка в Самарканд подчеркнет цель Си по налаживанию более тесных отношений в сфере безопасности со странами, не являющимися союзниками США, в качестве защиты от усилий Запада по сдерживанию Китая», — уточняется в статье.

Офис председателя КНР начал подготовку двусторонних встреч на полях саммита с лидерами Пакистана, Индии и Турции.

Саммит ШОС состоится в Самарканде 15–16 сентября. 14 июля стало известно, что все лидеры государств — членов ШОС подтвердили участие в работе саммита.

Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. В ответ Пекин принял решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах, а войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе. При этом министр иностранных дел Китая 5 августа подчеркнул, что такая поездка обернется серьезными последствиями для США.

Путин 16 августа назвал визит американского спикера авантюрой, направленной на дестабилизацию обстановки в мире. По его словам, Москва усматривает в подобном поведении со стороны Вашингтона тщательно спланированную провокацию.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь 17 августа сообщил, что правительство Китая высоко ценит заявление российского лидера.

В то же время официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что в Вашингтоне обеспокоены активно развивающимися отношениями в области безопасности между Москвой и Пекином.

Тайвань является частью Китая, но несколько десятилетий живет как независимое государство. Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией приостановились в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.