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Вашингтон обеспокоен критикой Путина после визита Пелоси на Тайвань

NYP: критика Путина в адрес США из-за эскалации ситуации на Тайване взволновала Вашингтон
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Фото: REUTERS/Ann Wang
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В Вашингтоне обеспокоены активно развивающимися отношениями в области безопасности между Москвой и Пекином после того, как президент России Владимир Путин раскритиковал США за провокационный визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет 18 августа The New York Post.

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По данным издания, после того, как российский лидер, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Москве, выразил свое мнение о визите Пелоси на Тайвань, Прайс заявил репортерам, что сближение позиций Китая и России в вопросах международного порядка и безопасности вызывает тревогу в Вашингтоне.

16 августа президент России комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвал его авантюрой и провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в мире. Обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, Путин добавил, что Москва усматривает в подобном поведении со стороны Вашингтона тщательно спланированную стратегию по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире.

17 августа официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь указал, что правительство Китая высоко ценит заявление президента России, в котором он называет визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань «авантюрой и провокацией». Отдельных слов благодарности Путин удостоился и за признание принципа одного Китая.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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