Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань авантюрой и провокацией

Президент России Владимир Путин прокомментировал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав это авантюрой и провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в мире. Такое заявление он сделал 16 августа во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

«Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире», — отметил российский лидер, добавив, что считает эти действия США наглой демонстрацией неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам.

Российский президент добавил, что Москва усматривает в подобном поведении со стороны Вашингтона тщательно спланированную провокацию.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Запад стремится распространить в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковую систему, которая будет похожа на Североатлантический альянс в Европе.

«Коллективный Запад, так называемый коллективный Запад, целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает всё новые военные альянсы», — отметил президент.

Путин отметил, что сейчас НАТО двигается на восток, наращивает там свою военную инфраструктуру, размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил.

20 июля Путин заявил, что как бы Запад ни пытался сохранить существующий порядок вещей, в мировой истории наступает новая эпоха, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста.