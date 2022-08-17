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МИД Китая поблагодарил Путина за критику визита Пелоси на Тайвань

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Фото: Getty Images/VCG
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Правительство Китая высоко ценит заявление президента России Владимира Путина, в котором он называет визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань «авантюрой и провокацией». Об этом в среду, 17 августа, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга.

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«Китай высоко ценит слова президента Путина», — заявил Вэньбинь.

Отдельных слов благодарности Путин удостоился и за признание принципа одного Китая.

Накануне российский лидер во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности назвал визит Пелоси на Тайвань авантюрой и провокацией — частью целенаправленной и сознательной стратегии Вашингтона «по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире».

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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