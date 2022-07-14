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Все лидеры стран ШОС подтвердили участие в самаркандском саммите

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
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Все лидеры государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие в работе саммита в Самарканде. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов в четверг, 14 июля.

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«На сегодняшний день все лидеры государств — членов ШОС подтвердили свое участие в работе саммита. Но некоторые из них пока не определились по формату участия. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в период проведения саммита ШОС. Но мы исходим из того, что встреча лидеров состоится в очном формате. Мы над этим усердно работаем», — сказал Норов в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, он добавил, что на встрече ожидается участие лидеров стран-наблюдателей при ШОС и руководителей партнерских организаций — ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других.

Очередной саммит ШОС пройдет 15 и 16 сентября в узбекском Самарканде.

11 июля Владимир Норов сообщил о том, что Иран станет членом ШОС на саммите в Самарканде. Во время него будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС.

Тогда же Норов объявил, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС, и во время сентябрьского саммита будет начата процедура ее принятия в состав организации.

ШОС была создана в 2001 году подписанием соответствующей декларации главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В последующие годы к ним присоединились Индия и Пакистан. Сотрудничество между государствами происходит на различных уровнях — от обеспечения стабильности и мира до обмена знаниями и технологиями в науке, культуре, образовании.

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Партнеры — Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.

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