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В США будут вакцинировать от оспы обезьян участников гей-парадов

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Фото: Global Look Press/Vincent Johnson
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Правительство США объявило о вакцинации против оспы обезьян желающих участников гей-парадов, для этих целей будет выделено 50 тыс. доз вакцины. Об этом сообщает 18 августа телеканал CNBC со ссылкой на представителей здравоохранения страны.

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При этом, как уточнила директор центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски, организаторы парадов и других подобных мероприятий могут заказать дополнительные ампулы с препаратом, чтобы обеспечить вакцинацию на месте.

В настоящее время, добавила она, решается вопрос относительно того, каким образом представителей ЛГБТ-сообществ будут информировать о факторах риска, связанных с оспой обезьян.

«Я хочу подчеркнуть, что, хотя мы предлагаем вакцину на этих мероприятиях тем, кто подвергается высокому риску, это серия двухдозовой вакцины, и получение вакцины на парадах не обеспечит защиту на самом мероприятии», — приводятся слова Валенски.

По данным министерства здравоохранения и социальных служб США, с момента начала вспышки в мае в страну доставили более 1 млн доз вакцины против оспы обезьян по всем штатам.

Ранее, 4 августа, стало известно, что минздрав США объявил распространение оспы обезьян в стране чрезвычайной ситуацией. В отдельных районах США уже действует режим ЧС. 29 июля об этом было объявлено в городе Сан-Франциско и штате Нью-Йорк.

По данным на 28 июля, в США общее число пациентов с оспой обезьян составило 4639. Сообщалось, что большинство случаев заболевания выявлено среди мужчин гомосексуальной ориентации.

До этого, 20 июля, сообщалось о том, что сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.

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