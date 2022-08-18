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Пелоси после визита на Тайвань назвала его страной

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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 18 августа упомянула Тайвань, говоря о странах, которые вкладываются в полупроводники.

«Другие страны, я была на Тайване, Тайвань вложит $25 млрд в полупроводники в Техасе и Аризоне, мы вложим $52 млрд. Другие страны видят возможность», — заявила Пелоси на мероприятии, посвященном принятому закону о производстве в США микрочипов.

Частый случай: зачем делегация конгресса США прибыла на Тайвань
И кто следующий в очереди на посещение острова

10 августа Пелоси заявила о поддержке США статуса-кво в вопросе Тайваня.

Ранее в этот же день посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о невозможности со стороны КНР допустить, чтобы вместо невмешательства во внутренние дела государств во внешней политике некоторых стран снова возобладали «законы джунглей». Так он высказался о политике США последних месяцев.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

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