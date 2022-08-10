Посол КНР в России указал на недопустимость действий США по «закону джунглей»

Китай не может допустить, чтобы вместо невмешательства во внутренние дела государств во внешней политике некоторых стран снова возобладали «законы джунглей». Так о политике США последних месяцев 10 августа высказался посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Он указал на то, что Вашингтон, несмотря на предостережения Пекина, все-таки отправил спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, чем нарушил принцип «одного Китая», так как китайский истеблишмент не признает остров отдельным государством.

«Все страны мира должны понять причину и характер нынешнего кризиса, совместно противостоять авантюрам и провокациям американской стороны, продолжать поддерживать законную позицию и меры Китая и вместе работать над поддержанием мира в регионе и Тайваньском проливе», — заявил Ханьхуэй в интервью ТАСС.

По словам посла, «китайский народ никогда не позволит иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать себя».

Ранее в этот же день бывший член тайваньской партии Гоминьдан Джоанна Лэй (Лэй Цянь) назвала визит Нэнси Пелоси на Тайвань первым актом в американском сценарии по сдерживанию КНР.

Накануне официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по «военному окружению Тайваня», когда сами делают это.

До этого в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Как сказал 8 августа официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.