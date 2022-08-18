Автомобилистам компенсируют расходы на покупку и установку газового оборудования

Российским автомобилистам пообещали компенсировать почти половину расходов на покупку и установку газового оборудования, если те переведут свои машины на использование сжатого природного газа (CNG). Об этом 18 августа рассказал «Известиям» министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Как рассказали в Минэнерго, повышение доли субсидируемых государством расходов на переоборудование автомобиля на метан позволит в длительной перспективе сохранить интерес граждан и предпринимателей к природному газу.

«В предыдущие годы повышающий коэффициент для граждан, а также малых и средних предпринимателей устанавливался ежегодно на каждый год конкретно исходя из текущей конъюнктуры рынка. Теперь же государством бессрочно устанавливается фиксированная двойная ставка субсидии. К примеру, для легкового автомобиля (до 1800 кг) размер государственной субсидии составит 48,6 тыс. рублей, что составляет почти половину (или около 48%) текущей средней стоимости работ по переоборудованию (около 100 тыс. рублей)», — рассказал в интервью «Известиям» глава Минэнерго.

Шульгинов также отметил, что природный газ постепенно завоевывает всё больше сторонников среди автолюбителей как стабильно дешевое и экологически чистое топливо. Он добавил, что ежегодно в РФ порядка 30 тыс. единиц автомобильной техники переводят на метан, около половины из которых — при поддержке государства.

«Это самый быстрорастущий топливный рынок: за последние три года потребление метана в виде моторного топлива выросло на 25%, достигнув отметки в 1,37 млрд кубометров по итогам 2021 года. Для удовлетворения растущего спроса на природный газ в регионах появляется всё больше метановых заправок (АГНКС), строительство большей части которых также поддерживается правительством. Только за прошлый 2021 год в различных регионах страны были построены 133 газовые заправки», — пояснил министр.

Ранее 18 августа правительство РФ объявило о намерении увеличить долю субсидирования по переводу автомобилей с бензина на газ метан. Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза — с действующих 24 до 48% общей стоимости работ.

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