Правительство России намерено перевести автомобили на газ

Правительство РФ намерено увеличить долю субсидирования по переводу автомобилей с бензина на газ метан. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба российского кабинета министров.

Государство намерено субсидировать около половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ (метан). Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в документе.

Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза — с действующих 24 до 48% общей стоимости работ.

В релизе сказано, что эти изменения внесены в одно из приложений госпрограммы «Развитие энергетики», которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на природном газе.

Напомним, что госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м по итогам 2024 года. Одновременно ведется работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры.

По информации правительства России, в течение пяти лет в РФ должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.

3 августа в России стартовал автопробег «Газ в моторы — 2022». В путь от Владивостока до Санкт-Петербурга отправились тягачи «КамАЗ-5490 NEO», которые работают на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе (СПГ). Каждый грузовик оснащен двумя специальными криобаками, которые позволяют проезжать до 1,4 тыс. км без дозаправки.