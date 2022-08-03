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В России стартовал автопробег «Газ в моторы-2022»

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Фото: kamaz.ru
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В России стартовал автопробег «Газ в моторы-2022». Путь от Владивостока до Санкт-Петербурга должны преодолеть тягачи КамАЗ-5490 NEO, которые работают на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе (СПГ). Об этом 3 августа сообщила пресс-служба предприятия.

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В самый протяженный в России автопробег на природном газе отправились тягачи КАМАЗ-5490 NEO, специально разработанные по заказу «Газпрома. Машины используют экологически чистое топливо — сжиженный природный газ (СПГ). Каждый грузовик оснащён двумя специальными криобаками, которые позволяют проезжать до 1,4 тыс. км без дозаправки.

«Газомоторное топливо в России становится популярнее год от года. Сегодня в стране действуют уже около 700 газозаправочных станций. Больше половины из них — объекты «Газпрома», и мы продолжаем наращивать сеть АГНКС», — отметил заместитель директора Сибирского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Данилов.

Тягачи на природном газе проедут 10 тыс. км через 25 субъектов Российской Федерации. Финиш автопробега состоится 15 сентября на площадке XI Петербургского международного газового форума в Санкт-Петербурге.

27 июля «КамАЗ» сообщил, что поставил в Новосибирск вторую партию автобусов «Нефаз» большого класса. Все машины для работы на регулярных маршрутах снабжены моторами, работающими на компримированном природном газе.

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