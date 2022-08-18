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Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским и Гутерришем

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Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным итоги своих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.

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«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — заявил турецкий лидер в ходе пресс-конференции, прошедшей после встречи.

Как сообщает турецкое издание Yeni Şafak, Эрдоган заявил о готовности Турции выступить в роли посредника в переговорах между Москвой и Киевом.

«Лично я продолжаю верить в то, что конфликт в конечном итоге закончится за столом переговоров. Зеленский и Гутерриш сходятся в этом вопросе. Всё дело в том, чтобы определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров. Я считаю, что можно возобновить переговоры на основе тех параметров, которые были сформированы в Стамбуле в марте. Мы готовы вновь выступить в роли фасилитатора или посредника, чтобы оказать всяческую поддержку на пути к этой цели», — отметил президент Турции.

Эрдоган также отметил, что кроме обсуждения спецоперации на Украине в ходе переговоров были затронуты темы безопасности Запорожской АЭС, исполнение зерновой сделки и восстановление Украины.

«Мы выразили обеспокоенность продолжающимися конфликтами вокруг Запорожской АЭС. Мы не хотим испытать новый Чернобыль. Как Турция, с одной стороны, прилагая усилия для прекращения конфликтов дипломатическим решением, с другой стороны, мы поддерживали наших украинских друзей и продолжаем это делать», — отметил он.

18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Львове. Перед ее началом турецкое ТВ предсказывало, что президент Турции во время переговоров собирается предложить президенту Украины организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk, ссылаясь на источники, сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.

В этот же день министерство инфраструктуры Украины сообщило, что Турция подписала меморандум, согласно которому Анкара обязуется помочь Киеву в восстановлении инфраструктуры Украины. В ведомстве рассчитывают, что турецкие бизнес и госструктуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

Ранее, 6 августа, Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров. Президент Турции выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем. 8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.

До этого, 5 августа, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

Ранее Украина объявила о прекращении переговоров с Россией в рамках встреч делегаций в Стамбуле.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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