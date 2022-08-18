СМИ узнали о новом требовании «Газпрома» по оплате СПГ с проекта «Сахалин-2»

Российская сторона заявила о необходимости оплачивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» через Газпромбанк. Соответствующие инструкции направлены покупателям из Японии и Южной Кореи. Об этом сообщает 18 августа агентство Bloomberg.

По данным СМИ, инструкции предписывают изменение схемы оплаты: теперь она должна производиться в долларах через Газпромбанк, а не через зарубежные банки, как это было ранее.

В статье также отмечается, что несколько покупателей российского СПГ якобы уже изучают, будут ли платежи через Газпромбанк нарушением санкций. При этом оператор проекта оставляет контрагентам и другую возможность проведения оплаты — через российское подразделение Райффайзенбанка.

8 августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович выразил мнение, что Япония не торопится выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», потому что он обеспечивает почти 9% потребления газа этой страны и является для нее более важным, чем «Сахалин-1».

Тогда же сообщалось, что власти Японии рассчитывают сохранить свои права на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Как заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, в Токио знают о распоряжении правительства РФ о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.

Ранее, 5 августа, президент России Владимир Путин запретил инвесторам из недружественных стран покупать и продавать доли в стратегических предприятиях. Запрет на совершение сделок касается акций и долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденный указом от 2004 года.

4 июля Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что японские компании вряд ли уйдут из «Сахалина-2», поскольку заменить объемы газа, получаемые с проекта, Токио так просто не сможет.

Тогда же заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио планирует отстаивать свои интересы в «Сахалине-2». В местном правительстве указали на важность данного проекта для обеспечения жителей электроэнергией и газом. 3 июля президент компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото подчеркнул, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли Японии.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.