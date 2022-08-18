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МВД Латвии намерено вынудить работодателей увольнять россиян

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают необходимость увольнять граждан Белоруссии и РФ, если у последних нет статуса постоянного жителя Евросоюза. Об этом сообщает 18 августа портал Delfi со ссылкой на МВД балтийской республики.

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По информации портала, в правоохранительном ведомстве признают тот факт, что если окончательное принятие предлагаемых ими поправок состоится, то это может создать для работодателей трудности с кадрами, прибывшими из России и Белоруссии. Сообщается, что часть из них не сможет продолжить трудовую деятельность из-за отсутствия у них статуса постоянного жителя ЕС. Для его получения работнику необходимо будет подтвердить соответствующий уровень дохода и определенный уровень владения национальным языком. По информации ведомства, на 1 июля 2022 года в латвийских компаниях было зарегистрировано свыше 2,1 тыс. работников из России и Белоруссии с действующими видами на жительство.

Согласно публикации, новые поправки предусматривают прекращение выдачи долгосрочных виз гражданам РФ и Белоруссии до 30 июня следующего года. Исключением станут визы, выдающиеся на основании международного права из-за форс-мажорных обстоятельств или гуманитарных соображений.

Портал сообщает, что в данный момент поправки отправлены на согласование в министерства финансов, внутренних дел, экономики, благосостояния и юстиции. Они будут рассмотрены правительством и парламентов в конце текущего месяца для их окончательного утверждения.

Известно, что на 1 июля этого года в Латвии с действующими TUA находились 2180 рабочих и 144 должностных лица, зарегистрированных в коммерческом регистре из соответствующих стран, а также 22 инвестора — вкладчика в уставный капитал коммерческих обществ. На 1 августа текущего года с действующими визами, выданными в связи с трудоустройством, пребывали 2099 граждан России и Беларуси.

Ранее, 16 августа, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что власти страны договорились не продлевать виды на жительство (ВНЖ) россиянам и ограничить въезд в страну по шенгенским визам.

Ранее в этот день он сообщил, что в Латвии продлевать гражданам России временные ВНЖ будут только в исключительных случаях. При этом постоянные ВНЖ, которые, к примеру, полагаются супругам, далее решено выдавать лишь после успешной сдачи экзамена по государственному языку.

До этого, 11 августа, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил рассмотреть вопрос о лишении новых граждан России ВНЖ и о выдворении их из страны. Так глава МИДа отреагировал на недавнее заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Россия рассмотрит упрощение процедуры получения гражданства РФ для жителей Балтии.

Также тогда сейм Латвии объявил Россию страной — «спонсором терроризма». Депутаты парламента также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

Накануне Латвия приостановила договор о сотрудничестве с РФ в сфере туризма.

30 июля стало известно о том, что пересекающих латвийскую границу граждан России заставляют подписать документ с осуждением спецоперации по защите Донбасса в связи с устранением угроз национальной безопасности Латвии. На местном радио позже пояснили, что иностранцы, которые въезжают в Латвию из России или Белоруссии, на пограничных пунктах будут усиленно досматриваться, что официально подтвердила Служба госбезопасности Латвии.

По словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, МИД страны получил российские протесты, но власти страны будут действовать в соответствии со своими интересами. Он заверил, что подобная политика давления на россиян продолжится в интересах безопасности.

В тот же день МИД РФ назвал проявлением шовинизма призывы европейских стран запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам.

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