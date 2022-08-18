В МИД России назвали реальным столкновение с Западом

В нынешней ситуации столкновение с Западом вполне реально, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге 18 августа.

«События на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально», — сказал он.

Он напомнил, что даже в пиковые моменты холодной войны руководители стран проявляли максимум ответственности и осторожности в вопросах стратегической стабильности и международной безопасности.

«К сожалению, сейчас правящие в США, Великобритании и Евросоюзе либерально-глобалистские круги позволяют себе разговоры о допустимости понижения порога применения ядерного оружия», — отметил он.

При этом Нечаев подчеркнул, что столкновение с США и НАТО не в интересах российской стороны.

«Прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах. Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо когда само существование государства поставлено под угрозу», — уточнил представитель МИДа.

По его словам, Россия не намерена отступать от принципа недопустимости вооруженного конфликта между ядерными державами.

Журнал The Economist опубликовал 2 августа статью, в которой говорится о том, что прямое столкновение между Россией и НАТО повлечет за собой обмен ядерными ударами. Автор текста считает, что это заставляет США быть осторожнее с военной поддержкой Украине.

За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона рассмотрит возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 июня сказал, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. Кроме того, 30 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, отметил, что РФ призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны и сама следует пониманию недопустимости такого конфликта.