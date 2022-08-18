Посольство РФ в Литве ответило на призыв россиянам отдыхать в Твери и Геленджике

Посольство России в Литве в четверг, 18 августа, в своем Telegram-аккаунте ответило на предложение еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса россиянам отдыхать в Геленджике.

Ранее политик предположил, что «после отпуска в Твери, Таганроге и Геленджике россияне поймут, что Европа для них – привилегия».

«Сразу видно, что г-н Синкявичюс никогда не был в упомянутых им городах, а также давно не посещал собственную страну, по уровню развития инфраструктуры словно застывшую в 90-х годах прошлого столетия. Высокомерие европейскому чиновнику, да еще такому молодому, уж точно не к лицу», — написала дипмиссия.

За день до этого глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил надежду, что выданные россиянам шенгенские туристические визы признают недействительными на общеевропейском уровне.

Он также отметил важность вынесения этой темы на повестку Евросоюза.

15 августа временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь рассказал, что Литва не выдает визы гражданам России с конца февраля за исключением некоторых отдельных случаев. Также с 18 августа россияне, имеющие шенгенскую визу, не смогут попасть в Эстонию. При этом ограничения касаются граждан России, шенгенскую визу которым выдала именно Эстония, и не распространяются на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

10 августа стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».