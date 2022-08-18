Любители шоу

Кубок России – 2021/22 начался сенсационно. Команды блогеров «Амкал» и 2Drots вышли в 1/128 финала, обыграв клубы второго дивизиона «Зоркий» и «Чертаново» соответственно. Помимо этого, стадию 1/256 финала преодолели еще две любительские команды — «Темп» из Барнаула и «СтавропольАгроСоюз».

«Амкал» выиграл в серии пенальти, 2Drots разгромил своего соперника (3:0). Эти клубы выступают в Медийной футбольной лиге (МФЛ), игроки тренируются несколько раз в неделю и имеют другие постоянные места работы. Кто-то из них парикмахер, кто-то продавец в бутике, журналист, пожарный. Большинство в детстве и юности занимались футболом, но по разным причинам карьеру не построили. Есть в любительских командах и бывшие профессионалы, обычно с опытом выступления в низших лигах. При этом все представители «Амкала» и 2Drots ведут свои блоги в социальных сетях, выкладывают различный футбольный контент. Так что они, конечно, скорее блогеры, нежели футболисты, даже если раньше и имели какой-то опыт выступления на другом уровне.

Андрей Канчельскис (бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед». — «Известия») сказал, что для него победы «Амкала» и 2Drots — шок и приговор новому поколению российских футболистов: «У нас уже даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов!»

Не согласен с Андреем, ведь речь идет о Кубке, где особый формат — игры на выбывание. У любительских клубов была большая самоотдача, желание и мотивация пройти первую стадию. Плюс в какой-то степени им помогло везение. «Зоркий» и «Чертаново» играли не хуже, но не смогли реализовать свои моменты. Если они сыграют еще несколько раз с теми же клубами, то не уверен, что общий баланс будет в пользу команд блогеров.

Вот если «Амкал» и 2Drots дойдут до 1/8, обыграв команды ФНЛ, то это будет шоком. Пока же это один раунд. Да, это наделало шума, но выводы о падении уровня профессионального футбола делать рано.

Я считаю, эти победы важны с точки зрения популяризации и продвижения российского футбола. Для нас это в новинку, а в условной Англии любительские команды часто проходят первые стадии Кубка. Плюс матчи медиакоманд показали по телевидению в прайм-тайм, они породили большую активность в социальных сетях. Возможно, какие-то молодые ребята на этом фоне заинтересуются футболом и попросят родителей записать их в секции.

Помните, как в июне Александр Овечкин сыграл в футбол за «Динамо» против того же «Амкала»? Интерес был колоссальный. Эти две истории схожи тем, что добавляют российскому футболу элемент шоу, которого ему явно не хватает.

При этом надо четко понимать, что есть профессиональный футбол, а есть любительский. То же «Динамо», даже с хоккеистом в составе, даже особо не напрягаясь, победило «Алкал» 5:0. Если «Амкал» и 2Drots запустить даже во второй дивизион на полноценный сезон, то вряд ли они добьются каких-то серьезных успехов. Вероятно, будут биться за выживание.

Так что феномен медиафутбола надо рассматривать с точки зрения популяризации массового спорта. Чем больше в стране будет организованных любительских команд, тем лучше. А если они еще время от времени будут играть с профессиональными клубами, то вообще прекрасно — есть лишний стимул заниматься спортом, пусть даже на любительском уровне.

Понятно, что сейчас идет некая волна популярности медийного футбола, но он никогда не обгонит РПЛ по интересу. Профессиональный футбол всегда будет выше, чем любительский. Медиакоманды вряд ли когда-нибудь смогут собрать 40-тысячный стадион, если будут играть друг с другом.

При этом у МФЛ есть свои плюсы. Открытость во всем, легкий доступ к игрокам, отсутствие различных жестких регламентов, Fan ID.

Способны ли медийные команды когда-нибудь дорасти до уровня РПЛ? Почему бы и нет. Амбиции у руководителей этих клубов серьезные. Да и если разобраться, что отличает профессиональный клуб от любительского? Не так уж и много. Но в профессиональный клуб нужны большие вливания, не все могут это потянуть. Любительским командам будет трудно найти спонсоров, которые будут выделять деньги не под какие-то единоразовые активности, а именно на полноценное функционирование команды — это все-таки серьезные средства.

Автор — бывший форвард сборной России, трехкратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива», чемпион Нидерландов в составе «Аякса»

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