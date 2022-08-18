WSJ сочла слабостью обсуждение в ЕС запрета выдавать визы россиянам

Обсуждаемый запрет на выдачу шенгенских виз россиянам представляет собой позорную перспективу. Такое мнение выразил журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal.

Он напомнил, что несмотря на то, что лидеры стран Евросоюза готовы обвинить «во всех грехах обычных граждан», они продолжают покупать российский газ.

Журналист полагает, что это «дешевая пиар-акция», которая может помочь сохранить видимую эффективность санкций.

«Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности», — говорится в материале.

Ранее, 17 августа, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика планирует запретить въезд в страну россиянам с визами, выданными в третьих странах.

Накануне финское правительство поручило МИДу страну приступить к подготовке по составлению предложения о национальной гуманитарной визе и доклада о национальном законодательстве о санкциях. Также правительство ограничило число принимаемых заявлений на визы от россиян до 500 в день

До этого, 11 августа, сообщалось, что Таллин решил закрыть границы страны для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

Изначально премьер-министр Эстонии Кая Каллас 9 августа написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. Она назвала посещение Европы привилегией, а не правом человека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение «чушью на грани национализма». Дипломат напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.