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WSJ сочла слабостью обсуждение в ЕС запрета выдавать визы россиянам

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Обсуждаемый запрет на выдачу шенгенских виз россиянам представляет собой позорную перспективу. Такое мнение выразил журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal.

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Он напомнил, что несмотря на то, что лидеры стран Евросоюза готовы обвинить «во всех грехах обычных граждан», они продолжают покупать российский газ.

Журналист полагает, что это «дешевая пиар-акция», которая может помочь сохранить видимую эффективность санкций.

«Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности», — говорится в материале.

Ранее, 17 августа, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика планирует запретить въезд в страну россиянам с визами, выданными в третьих странах.

Накануне финское правительство поручило МИДу страну приступить к подготовке по составлению предложения о национальной гуманитарной визе и доклада о национальном законодательстве о санкциях. Также правительство ограничило число принимаемых заявлений на визы от россиян до 500 в день

До этого, 11 августа, сообщалось, что Таллин решил закрыть границы страны для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

Изначально премьер-министр Эстонии Кая Каллас 9 августа написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. Она назвала посещение Европы привилегией, а не правом человека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение «чушью на грани национализма». Дипломат напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

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