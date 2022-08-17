Эксперт оценил риск перекрытия Украиной подачи российского газа в Приднестровье

Существует риск, что Украина может закрыть путь движения российского газа через свою территорию из солидарности с Молдавией, если «Газпром» не предоставит Кишиневу возможность отсрочки платежа. Об этом 17 августа заявил в комментарии «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Газ идет в Молдавию через подконтрольную Кишиневу и Тирасполю (Приднестровье) территорию. А туда — через Украину. Украина может закрыть путь из солидарности с Кишиневом. Правда, в Приднестровье есть электростанция, которая и Кишинев обслуживает. Там всё взаимосвязано. Кроме того, есть риск, что Украина может напасть на Приднестровье», — заявил специалист.

Эксперт также отметил, что ранее «Газпром» уже шел на уступки Молдавии.

«Вопрос, нужно ли делать это сейчас. С одной стороны — это проблемы Молдавии, пусть сами собирают деньги. С другой — можно пойти на уступки, учитывая, что ситуация в Приднестровье зависит от российско-молдавских отношений. Если предыдущие случаи брать за образец, то я бы предположил, что Россия и сейчас даст отсрочку», — считает Митрахович.

Ранее в среду сообщалось, что «Молдовагаз» попросила «Газпром» отсрочить авансовый платеж за август и сентябрь до конца IV квартала. Как отметил глава компании Вадим Чебан, низкие тарифы на газ в стране не позволяют вовремя заплатить.

10 августа «Молдовагаз» объявила, что не сможет заплатить «Газпрому» авансом за газ, потребленный в августе. В связи с этим она обратилась к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получила ответа.

4 августа Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Компании разрешили пойти на такой шаг из-за роста закупочных цен.

2 августа вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил заменить российский газ древесиной ивы в качестве топлива. Он заявил, что власти выделят участки под посадку деревьев. При этом он добавил, что Молдавия присоединится к плану Евросоюза по сокращению потребления газа на 15%.