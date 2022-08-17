Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Минпромторге спрогнозировали понижение цен на школьные товары
Мир
В Запорожье зафиксировали не менее шести «прилетов» в районе АЭС
Общество
Суд арестовал зампреда правительства Ленинградской области Харлашкина
Наука
ЦУП принял решение досрочно завершить выход в космос Матвеева и Артемьева
Мир
Антонов заявил об «охоте» администрации США на россиян за рубежом
Мир
Посольство РФ потребовало от Госдепа выдать Лаврову визу на ГА ООН
Мир
Антонов указал на отсутствие диалога между США и Россией
Мир
Вучич исключил военную операцию Сербии в Косово
Мир
Посол РФ отметил готовность к равному диалогу с США о контроле над вооружением
Наука
Космонавт Артемьев досрочно завершил выход в открытый космос
Общество
Жара в Москве ослабеет к выходным
Общество
Бесплатная раздача воды организована на 13 станциях метро Москвы

Эксперт оценил риск перекрытия Украиной подачи российского газа в Приднестровье

Эксперт Митрахович оценил риск перекрытия Украиной подачи российского газа в Приднестровье
0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Существует риск, что Украина может закрыть путь движения российского газа через свою территорию из солидарности с Молдавией, если «Газпром» не предоставит Кишиневу возможность отсрочки платежа. Об этом 17 августа заявил в комментарии «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Денег нет и не будет: Молдавия хочет получать газ из России бесплатно
В Кишиневе идут на еще большее обострение отношений с Москвой, рискуя остаться без энергоносителей к зиме

«Газ идет в Молдавию через подконтрольную Кишиневу и Тирасполю (Приднестровье) территорию. А туда — через Украину. Украина может закрыть путь из солидарности с Кишиневом. Правда, в Приднестровье есть электростанция, которая и Кишинев обслуживает. Там всё взаимосвязано. Кроме того, есть риск, что Украина может напасть на Приднестровье», — заявил специалист.

Эксперт также отметил, что ранее «Газпром» уже шел на уступки Молдавии.

«Вопрос, нужно ли делать это сейчас. С одной стороны — это проблемы Молдавии, пусть сами собирают деньги. С другой — можно пойти на уступки, учитывая, что ситуация в Приднестровье зависит от российско-молдавских отношений. Если предыдущие случаи брать за образец, то я бы предположил, что Россия и сейчас даст отсрочку», — считает Митрахович.

Ранее в среду сообщалось, что «Молдовагаз» попросила «Газпром» отсрочить авансовый платеж за август и сентябрь до конца IV квартала. Как отметил глава компании Вадим Чебан, низкие тарифы на газ в стране не позволяют вовремя заплатить.

10 августа «Молдовагаз» объявила, что не сможет заплатить «Газпрому» авансом за газ, потребленный в августе. В связи с этим она обратилась к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получила ответа.

4 августа Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Компании разрешили пойти на такой шаг из-за роста закупочных цен.

2 августа вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил заменить российский газ древесиной ивы в качестве топлива. Он заявил, что власти выделят участки под посадку деревьев. При этом он добавил, что Молдавия присоединится к плану Евросоюза по сокращению потребления газа на 15%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022