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Депутат заявил о безразличии Киева к безопасности украинцев

Депутат ГД Гасанов: Киев должен говорить о мире, а не пугать РФ взрывом Крымского моста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Заявления Киева о возможных ударах по Крымскому мосту еще раз подтверждают тезис о недоговороспособности украинской стороны. Об этом 17 августа «Известиям» заявил депутат Государственной думы Джамаладин Гасанов.

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«Складывается ощущение, что они (украинские власти. — Ред.) готовы на всё, чтобы войсковые операции [в рамках СВО] никогда не прекращались и, мало того, они готовы любой ценой спровоцировать российские ВС на их адекватный полномасштабный ответ», — заявил депутат.

Гасанов подчеркнул, что угрозы нанести удар по Крымскому мосту могут делать только те, «кому нет никакого дела до безопасности и сохранения условий для мирной жизни жителей Украины».

«Мир, вот о чем должны говорить власти Украины, а не пугать Россию взрывом Крымского моста», — заключил депутат.

Ранее в этот день депутат Государственной думы, член комитета по безопасности Абдулхаким Гаджиев заявил, что угрозы Киева — это попытки в очередной раз прощупать границы и без того ангельского терпения Москвы.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. По его словам, мост является «незаконной конструкцией». Подоляк также отметил, что сооружение имеет большое военное значение.

11 августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что в июне на мадридском саммите НАТО Лондон и Киев провели переговоры, в ходе которых обсудили план по уничтожению Крымского моста.

Вместе с тем 15 августа зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки сказал, что ничего не слышал об этом.

Как отметила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями», российские военные надежно защищают Крымский мост. Она считает, что удары могут быть нанесены только в случае, если у людей, которые отдают команды, отсутствует инстинкт самосохранения или политическая дальновидность.

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