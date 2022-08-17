В Госдуме прокомментировали угрозу Киева разрушить Крымский мост

Заявления Киева о возможных ударах по Крымскому мосту — это попытки в очередной раз прощупать границы и без того ангельского терпения Москвы. Об этом 17 августа «Известиям» заявил депутат Государственной Думы, член комитета по безопасности Абдулхаким Гаджиев.

При этом он выразил мнение, что все красные линии давно пройдены.

«Поэтому нам не надо ждать, пока незаконно захватившее власть в результате госпереворота марионеточное националистическое правительство Украины совершит теракт на таком важном объекте гражданской инфраструктуры как Крымский мост. Как говорил президент страны Владимир Путин, если драка неизбежна, надо бить первым» — сказал Гаджиев.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. По его словам, мост является «незаконной конструкцией». Подоляк также отметил, что сооружение имеет большое военное значение.

11 августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что в июне на мадридском саммите НАТО Лондон и Киев провели переговоры, в ходе которых обсудили план по уничтожению Крымского моста.

Вместе с тем 15 августа зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки сказал, что ничего не слышал об этом.

Как отметила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями», российские военные надежно защищают Крымский мост. Она считает, что удары могут быть нанесены только в случае, если у людей, которые отдают команды, отсутствует инстинкт самосохранения или политическая дальновидность.

Заявления Киева об ударах по Крымскому мосту были озвучены в контексте проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Соответствующее решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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