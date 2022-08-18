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Россияне назвали недостающие для счастья вещи

Опрос показал, что большинству россиян для счастья необходимо повышение зарплаты
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Фото: Getty Images/Jamie Grill
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Большинство (93%) опрошенных россиян хотят изменить хотя бы одну из сфер своей жизни, чтобы стать счастливыми. К такому выводу пришли аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервиса доставки лекарств «Сбер Еаптека», выяснили «Известия».

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Чаще всего россияне заявляли о желании увеличить зарплату (78%), сменить работу (43%) и освоить дополнительные знания (38%). Более трети россиян считают, что им для счастья необходим хороший отдых (30%), еще 19% респондентов не хватает обычной прогулки по парку или лесу.

О желании повыситься в должности сообщили 17% россиян. Такая же доля опрошенных отметили, что для счастья им необходима премия. Еще 16% участников опроса назвали появление нового хобби недостающим элементом для счастья. Для 14% россиян источником счастья станет помощь специалиста (врача или коуча), а для 13% — новые друзья. Появление нового партнера с улучшением жизни связывает каждый десятый опрошенный (11%).

Чаще всего россияне хотят изменений в сфере финансов (75%), здоровья (58%) и карьеры (56%). Далее по списку в приоритете идут отдых (42%), личностный рост (39%) и душевное состояние (35%). Меньше всего проблем оказалось в семейной жизни (30%) и отношениях с партнером и друзьями (20%).

Более половины россиян признались, что время от времени испытывают неуверенность в своих силах (61%). Чаще всего это связывают с недостаточно высоким уровнем дохода (44%), отсутствием достижений в жизни (41%) и недовольством работой или выбранной профессией (31%). Еще 30% беспокоит возраст, а около четверти опрошенных не находят в себе талантов (23%).

Как отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, чтобы избежать выгорания на работе, следует помнить о важности саморазвития.

«Процесс самореализации, в ходе которого люди ставят себе цели для улучшения своей жизни, неотъемлем в современном мире, он помогает преодолеть разные трудности, а также определиться с профессией. Работа в удовольствие — еще один важный параметр для счастья человека. По данным нашего исследования, 72% россиян считают, что успех в карьере напрямую связан с получением удовольствия на работе, а почти для половины (48%) важно реализовать себя в профессии», — указала специалист.

На основе ответов россиян аналитики создали формулу «волшебной таблетки» счастья для каждого поколения жителей страны. Например, чаще всего граждане в возрасте 18–25 лет, так называемые зумеры, мечтают о реализации собственного творческого потенциала (70%). Решение своей проблемы они видят в карьерном развитии (23%). В случае реализации этих планов у зумеров возникнет чувство уверенности в своих силах, укрепятся дружеские связи, а также появятся силы для получения новых знаний.

Поколению миллениалов (25–34 года) хочется наладить душевное равновесие (46%) и отношения с родными и близкими (41%). Решить эту задачу, как уверены представители поколения, поможет смена сферы деятельности (44%). Как отмечают эксперты, это не только повышает уровень серотонина, но и помогает наладить отношения с близкими, а также позволяет почувствовать себя отдохнувшим.

В то же время для беби-бумеров (42–57 лет) сферой, требующей изменений, оказалось здоровье (54%). Они твердо уверены, что никто, кроме них самих, не сможет повлиять на это (76%). Фармакологическое действие «волшебной таблетки»: улучшение самочувствия и ощущение себя отдохнувшим, указали аналитики.

В исследовании приняли участие около 2600 пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов страны.

12 июля были опубликованы результаты опроса сервиса «Работа.ру», которые показали, что добиться успеха в карьере жителям России мешают лень, отсутствие дисциплины и ответственности, а также возраст. Более трети опрошенных считают, что преуспеть в работе не дает неумение распределять свои силы (34%), сюда же входит неумение общаться с другими людьми (33%) и отсутствие нужных связей (31%).

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