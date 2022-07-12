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Исследование выявило основные причины неудач в карьере у россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Добиться успеха в карьере жителям России мешают лень, отсутствие дисциплины и ответственности, а также возраст. Такие итоги показало исследование сервиса «Работа.ру», результаты которого приводит «РИА Новости» 12 июля.

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«Главными факторами, которые мешают добиться успеха в карьере, россияне отметили отсутствие дисциплины и лень (39%), неготовность брать ответственность (39%) и возраст (36%)», — говорится в отчете.

Более трети опрошенных считают, что преуспеть в работе не дает неумение распределять свои силы (34%), сюда же входит неумение общаться с другими людьми (33%) и отсутствие нужных связей (31%).

Далее, по мнению опрошенных, негативно на карьерный путь влияет отсутствие инициативы (30%) и целей (26%), плохие отношения с начальством (23%) и нежелание продвигаться по карьерной лестнице (21%).

Большинство респондентов считает, что успех в карьере достигается при условии, когда работа приносит удовольствие — 72%. Высокий доход называют успехом 63% опрошенных, а высококвалифицированный статус специалиста — 61%. Кроме того, лишь 16% ответивших на вопросы назвали успехом в карьера переход на руководящую должность.

«Почти половина участников опроса (48%) отметила, что важна реализация себя в профессии. 47% сообщили, что успехом в карьере можно считать наличие свободного времени на личное развитие и семью», — отмечается в исследовании.

12 июля стало известно, что средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей «на руки» с учетом всех премиальных. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении «Известий» исследовании FinExpertiza, которое основано на данных Росстата.

Более половины россиян не работают по специальности, полученной в вузе. Это следует из исследования Российского государственного социального университета (РГСУ), с которым ознакомились «Известия» 4 июля.

В конце июня выяснилось, что каждый пятый россиянин считает своего начальника самодуром. К числу самых раздражающих качеств руководителей респонденты отнесли самодурство, нервозность и склонность к микроменеджменту.

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