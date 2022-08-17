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Посол РФ рассказал о реакции Нидерландов на идею запретить выдачу виз россиянам

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Droese
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Власти Нидерландов сдержанно реагируют на идею перестать выдавать шенгенские визы гражданам России. Об этом 17 августа заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

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По его словам, официальные голландские власти эту ситуацию никак не комментируют, но местные эксперты-международники, правовики предупреждают, что если это случится, то будет катастрофой.

«Потому что дискредитирует сам Европейский союз и будет нарушением принципа, который исповедует Брюссель, — о равенстве всех перед законом. Пока, насколько можно судить, в Голландии наблюдается сдержанная реакция на этот счет», — сказал Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, 15 августа, сообщалось, что власти Финляндии предложили принимать заявки на туристические визы всего один день в неделю, чтобы создать искусственную очередь на получение документов.

До этого, 14 августа, стало известно, что Польша разрабатывает для Евросоюза концепцию прекращения выдачи шенгенских виз россиянам.

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц указал, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева также выступила против этой инициативы.

Накануне сообщалось, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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