USAID потратит $68 млн долларов на украинское зерно

Агентство международного развития США (USAID) выделит $68 млн на закупку и экспорт украинского зерна. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, средства позволят закупить до 150 тыс. т пшеницы через Всемирную продовольственную программу ООН.

Отмечается, что это будет крупнейшая сделка по экспорту зерна с Украины с начала спецоперации по защите Донбасса.

Как заявила руководитель USAID Саманта Пауэр, зерно будет направлено для помощи «людям в странах, где наблюдается острый голод и недостаток продовольствия».

Ранее, 25 июля, сообщалось, что Вашингтон намерен разработать «план Б» по вывозу зерна с территорий Украины. Пауэр подчеркнула, что «блокада» должна быть прекращена, а зерно вывезено с Украины наиболее эффективным способом.

До этого, 23 июля, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рады приветствовать заключение сделки по экспорту украинского зерна и надеются на то, что все стороны будут ответственно подходить к выполнению условий соглашения.

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка», которая обеспечивает беспрепятственные поставки украинского зерна, а также российских продовольствия и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В настоящее время Россия и Украина являются одними из лидеров мирового аграрного рынка, любые проблемы между Киевом и Москвой ведут к ухудшению глобальной ситуации. После заключения продуктовой сделки цены на зерно начали снижаться. По состоянию на начало августа они понизились с $440 до $350.