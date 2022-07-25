В США анонсировали разработку «плана Б» по вывозу зерна

Вашингтон намерен разработать «план Б» по вывозу зерна с территорий Украины. Об этом 25 июля сообщает американский телеканал CNN.

«План Б включает автомобильные, железнодорожные и речные перевозки, отправку барж и корректировку железнодорожных систем таким образом, чтобы они лучше соответствовали европейским, чтобы экспорт мог осуществляться быстрее», — рассказала глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

Она также подчеркнула, что «блокада» должна быть прекращена, а зерно вывезено с Украины наиболее эффективным способом.

24 июля находящийся с визитом в Каире министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с Египтом указал на подтверждение Россией приверженности российских экспортеров продовольствия к выполнению всех взятых на себя обязательств.

За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что вывоз зерна по Черному морю после подписания меморандума в Стамбуле начнется в ближайшие дни.

22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Российский министр отметил, что в Стамбуле подписано два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, и эти соглашения представляют собой единый пакет. Гутерриш, в свою очередь, назвал соглашение по вывозу украинского зерна наиболее значимой вехой за всё время пребывания на посту.

24 июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.