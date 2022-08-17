МО показало кадры работы специалистов мобильного радиокомплекса ЗВО

Минобороны России 17 августа показало кадры боевой работы специалистов мобильного радиокомплекса Западного военного округа (ЗВО), выполняющих задачи по ретрансляции радиосигналов для населения освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что бронеавтомобиль «Тигр» встает на опушке леса, чтобы быть менее заметным для разведки противника. В этот момент экипаж приступает к развертыванию.

Мобильный радиокомплекс будет услышан в радиусе 15 км. В эфире радио «Жизнь» — популярная музыка, актуальные новости и подробные инструкции по выживанию, которые адресованы бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Радио жизнь, инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно», — говорится в эфире радиостанции.

По словам связистов, украинские военные могут узнать информацию о том, почему сложить оружие — это правильный выбор, как сдаться в плен, чтобы не попасть под огонь. Кроме того, в оборонном ведомстве уверены, что радио «Жизнь» слушают за линией фронта, а те, кто ведет украинских солдат на убой, еще и боятся, поэтому глушат, выслеживают с беспилотников и пытаются уничтожить.

«Для того, чтобы избежать попадания под огонь противника, каждые полчаса сворачиваемся и убываем на заранее подготовленные позиции, где продолжаем работу», — рассказал начальник комплекса.

Также радио работает там, где совсем недавно шли бои.

«Буду слушать, если музыка будет хорошая, будет классно», — сказал один из местных жителей.

Сейчас важную информацию могут получить и те, кто живет в прифронтовых населенных пунктах.

Людям напоминают, что нельзя носить камуфляж и выходить во время обстрелов. Также информируют о возможных гуманитарных коридорах и выходах на территорию, подконтрольную российским военным и подразделениям Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

В Минобороны также добавили, что связисты ЗВО помогают с настройкой стационарных точек в крупных освобожденных городах.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что аналоговое вещание двух российских телеканалов запустили в городе Бердянске Запорожской области.

Накануне в Запорожской области начал вещание российский телеканал «За!ТВ».

До этого, 24 июня, военный корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как специалисты подразделений связи ВС РФ налаживают российское телерадиовещание на освобожденных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР).

Между тем Минобороны РФ 21 июня заявило, что в Херсонской области было налажено вещание российского телевидения. Служащие подразделений связи подключили и перенастроили семь телевышек Херсона. Благодаря этому вещательная сеть распространилась на всю территорию области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Херсонская область и часть Запорожской полностью перешли под контроль ВС РФ.

Ситуация в Донбассе значительно накалилась из-за обстрелов со стороны украинской армии. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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