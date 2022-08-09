Аналоговое вещание российских телеканалов запустили в Бердянске

Аналоговое вещание двух российских телеканалов запустили в городе Бердянске Запорожской области. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в администрации города.

«В Бердянске возобновляет вещание аналоговое телевидение. <...> На 37-м аналоговом канале ведется вещание телеканала РЕН ТВ. На 47-м аналоговом канале ведется вещание телеканала «Россия-24», — уточняется в публикации на официальном сайте городской администрации.

В сообщении говорится, что с 10:00 в конце каждого часа в эфире телеканала «Россия-24» каждый день будет выходить блок местных новостей, подготовленный телекомпанией «Свободный Бердянск» с обобщенным повтором в 20:00.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что в Запорожской области начал вещание российский телеканал «За!ТВ».

24 июня военный корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как специалисты подразделений связи ВС РФ налаживают российское телерадиовещание на освобожденных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР).

21 июня Минобороны РФ заявило, что в Херсонской области было налажено вещание российского телевидения. Служащие подразделений связи подключили и перенастроили семь телевышек Херсона. Благодаря этому вещательная сеть распространилась на всю территорию области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Херсонская область и часть Запорожской полностью перешли под контроль ВС РФ.

Ситуация в Донбассе значительно накалилась из-за обстрелов со стороны украинской армии. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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