Глава Philips осенью покинет пост на фоне массового отзыва аппаратов ИВЛ

Нидерландская компания Philips объявила, что 15 октября Франс Ван Хаутен покинет пост гендиректора. Его сменит Рой Якобс. Об этом во вторник, 16 августа, компания сообщила на своем официальном сайте.

Ван Хаутен находился во главе Philips на протяжении почти 12 лет. На сайте компании говорится, что он будет выступать в качестве советника компании до 30 апреля 2023 года.

Агентство Reuters назвало сообщение о предстоящем уходе Ван Хаутена «неожиданным», отметив, что поступило оно в самый разгар масштабного отзыва товаров, в частности ИВЛ, и после того, как акции компании упали с июня 2021 года почти на 50%. Отмечается, что речь идет о более пяти миллионах машин, в которых используется пена, выделяющая токсичные газы. Отзывы обойдутся компании в €900 млн. Philips грозят более сотни коллективных исков.

Акции Philips отреагировали на новости о смене гендиректора ростом на 4,28%.

Рой Якобс пришел в Philips в 2010 году. После работы на нескольких руководящих постах в подразделениях компании в начале 2020 года он возглавил отдел, занимавшийся консультированием и обслуживанием пациентов и клиентов в условиях пандемии. В 2021 году Якобс был назначен ответственным за отзыв дыхательных аппаратов Philips, приборов для ИВЛ и аппаратов для сна при апноэ. Инцидент вызвал большие проблемы и подвергся широкой критике. Тогда Philips объявил об отзыве около 4 млн таких аппаратов из-за «выявленных потенциальных рисков для здоровья» при их использовании.