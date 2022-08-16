СМИ рассказали о невыгодной Западу отчаянной уловке Зеленского

Попытка президента Украины Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена на получение собственной выгоды и не имеет под собой оснований. Об этом написал 11 августа политический обозреватель Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

Как он отмечает, украинский лидер безуспешно подталкивал страны Запада к активному военному вмешательству в конфликт.

«Сейчас он пытается вынудить Вашингтон объявить Москву спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной, спонсирующей терроризм», — утверждает автор.

Вашингтон постоянно злоупотребляет этим термином, навешивая ярлык «спонсор терроризма» на неугодные им государства. Среди них Куба, КНДР, Сирия и Иран. Реальное значение термина Чрезвычайно размыто, в теории это позволяет объявить спонсором терроризма даже сам Вашингтон, так как войны США за последние 20 лет принесли смерть тысячам мирных жителей, отметил автор

«Обозначение терроризма в большинстве случаев бессмысленно и повлечет за собой применение скромных экономических санкций по сравнению с уже введенными. Законопроект поставит под угрозу суверенный иммунитет России, но любое дополнительное влияние, скорее всего, будет незначительным», — продолжил журналист.

По его мнению, политические требования Зеленского перешли границы любого суверенного государства.

15 августа политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с «Известиями» обратил внимание, что администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Так он прокомментировал то, что американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной — спонсором терроризма. Основой для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии, вокруг Украины.

14 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что в США хорошо понимают: в случае если конгресс объявит РФ «страной — спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно забыть.

Сейм Латвии объявил Россию страной — «спонсором терроризма» 11 августа. На следующий день депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией.