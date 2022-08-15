Политолог заявил о незаинтересованности США в разрыве отношений с РФ

Администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Такое мнение 15 августа высказал политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с «Известиями».

Так он прокомментировал то, что американский сенат в конце июля принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной — спонсором терроризма. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии, вокруг Украины.

«Она (администрация Байдена. — Ред.) заинтересована в том, чтобы вести переговоры по стратегическим вооружениям, выходить на новые соглашения. И если мы посмотрим внимательно, то увидим, что, и Байден, и Государственный департамент в данном вопросе проявляют достаточную сдержанность в отличии от тех, кто не несет прямой ответственности за внешнюю политику», — сказал политолог.

При этом Зудин отметил, что антироссийские высказывания могут делаться в рамках избирательной кампании, которая идет в США.

«Республиканцы критикуют демократов в том, что демократы проводят неправильную внешнюю политику, в том числе по отношению к России», — сказал он.

По словам политилога, демократы могут выступать с различными «абсолютно безответственными» инициативами, включая и предложение о признании РФ спонсором терроризма.

«Отдельные республиканцы могут выступать с такого же рода заявлениями, но в обоих случаях — и когда это делают республиканцы, и когда это делают демократы — это объясняется логикой предвыборной борьбы. И непосредственного влияния на внешнеполитический курс не оказывают», — пояснил Зудин.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что в США хорошо понимают: в случае, если конгресс объявит РФ «страной – спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно забыть.

Сейм Латвии объявил Россию страной — «спонсором терроризма» 11 августа. Как указали в МИД РФ, данное решение грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств (зафиксировано в п. 1 ст. 2 устава ООН).

При этом 12 августа депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией. По его словам, решение сейма Латвии не подкреплено фактами.