Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России в ходе спецоперации уничтожили свыше 100 иностранных наемников
Мир
В Литве предложили предприятиям перейти на гибкий график в связи дефицитом газа
Мир
ВС России уничтожили склады вооружения ВСУ в Николаевской и Харьковской областях
Мир
Путин направил соболезнования президенту Египта после пожара в церкви
Мир
Пожар в ТЦ «Сурмалу» в Ереване потушили
Мир
Литовский Шяуляй Банк прекратил операции с Россией в рублях
Общество
Защита американской баскетболистки Грайнер обжаловала приговор
Мир
На Украине арестовали более 40 российских ж/д вагонов на $683 тыс.
Экономика
Bloomberg оценило риск рецессии в еврозоне самым высоким с ноября 2020 года
Мир
В СФ назвали условие возврата арестованного Украиной российского имущества
Мир
Глава МЧС Армении исключил теракт в ТЦ «Сурмалу» в Ереване
Политика
Китаист рассказал о риске противостояния США и КНР

Политолог заявил о незаинтересованности США в разрыве отношений с РФ

Политолог Зудин: Вашингтон не заинтересован в разрыве отношений с Москвой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Такое мнение 15 августа высказал политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с «Известиями».

Угол падения: почему идут вниз рейтинги западных лидеров
Избирателям все меньше нравится проводимая ими политика

Так он прокомментировал то, что американский сенат в конце июля принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной — спонсором терроризма. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии, вокруг Украины.

«Она (администрация Байдена. — Ред.) заинтересована в том, чтобы вести переговоры по стратегическим вооружениям, выходить на новые соглашения. И если мы посмотрим внимательно, то увидим, что, и Байден, и Государственный департамент в данном вопросе проявляют достаточную сдержанность в отличии от тех, кто не несет прямой ответственности за внешнюю политику», — сказал политолог.

При этом Зудин отметил, что антироссийские высказывания могут делаться в рамках избирательной кампании, которая идет в США.

«Республиканцы критикуют демократов в том, что демократы проводят неправильную внешнюю политику, в том числе по отношению к России», — сказал он.

По словам политилога, демократы могут выступать с различными «абсолютно безответственными» инициативами, включая и предложение о признании РФ спонсором терроризма.

«Отдельные республиканцы могут выступать с такого же рода заявлениями, но в обоих случаях — и когда это делают республиканцы, и когда это делают демократы — это объясняется логикой предвыборной борьбы. И непосредственного влияния на внешнеполитический курс не оказывают», — пояснил Зудин.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что в США хорошо понимают: в случае, если конгресс объявит РФ «страной – спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно забыть.

Сейм Латвии объявил Россию страной — «спонсором терроризма» 11 августа. Как указали в МИД РФ, данное решение грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств (зафиксировано в п. 1 ст. 2 устава ООН).

При этом 12 августа депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией. По его словам, решение сейма Латвии не подкреплено фактами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022