МИД заявил о невозможности отношений с США в случае признания РФ «спонсором терроризма»

Россия надеется, что в США хорошо понимают: в случае, если конгресс объявит РФ «страной – спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно забыть. Об этом заявила 14 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Всё неоднократно было заявлено», — указала дипломат в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Накануне председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями» отметил, что решение властей США объявить Россию «страной — спонсором терроризма» станет проявлением политического безумия.

Таким образом председатель комитета СФ прокомментировал заявление директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева о точках невозврата в двусторонних отношениях России и США, которые американская сторона пресекает своим решением о признании РФ «страной — спонсором терроризма». Дипломат предупредил, что подобная риторика грозит деградацией дипломатических отношений государств вплоть до их разрыва.

Ранее, 28 июля, американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию «страной — спонсором терроризма». Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии, вокруг Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских боевиков, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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