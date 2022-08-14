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МИД заявил о невозможности отношений с США в случае признания РФ «спонсором терроризма»

Представитель МИД Захарова: Москва надеется на понимание Вашингтоном последствий объявления РФ «страной — спонсором терроризма»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия надеется, что в США хорошо понимают: в случае, если конгресс объявит РФ «страной – спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно забыть. Об этом заявила 14 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Всё неоднократно было заявлено», — указала дипломат в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Накануне председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями» отметил, что решение властей США объявить Россию «страной — спонсором терроризма» станет проявлением политического безумия.

Таким образом председатель комитета СФ прокомментировал заявление директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева о точках невозврата в двусторонних отношениях России и США, которые американская сторона пресекает своим решением о признании РФ «страной — спонсором терроризма». Дипломат предупредил, что подобная риторика грозит деградацией дипломатических отношений государств вплоть до их разрыва.

Ранее, 28 июля, американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию «страной — спонсором терроризма». Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии, вокруг Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских боевиков, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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