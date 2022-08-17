«Рост неполной занятости»: кто из министров прав в прогнозах о безработице

Российские министерства разошлись в прогнозах уровня безработицы. Глава Минтруда Антон Котяков считает, что по итогам года показатели будут сопоставимы с 2021-м. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников ждет роста безработицы осенью. По мнению экономистов, важную роль играет так называемая скрытая безработица, когда людей не увольняют, а отправляют в вынужденные отпуска с урезанием дохода. Минимизировать рост безработицы помогут переквалификация работников, дополнительное обучение и стимулирование внутренней миграции. Подробности — в материале «Известий».

«Ситуация является контролируемой»

Грядущей осенью ситуация с безработицей в России будет сопоставима со средними значениями 2021 года , заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, ситуация на рынке труда до конца года во многом будет определяться скоростью адаптации к изменившимся условиям. Правда он отметил, что осенью ситуация с безработицей несколько изменится.

— Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития, и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года, — сказал Котяков.

Вместе с тем, не столь оптимистичны прогнозы в самом Минэке. Глава ведомства Максим Решетников отметил, что ожидает роста показателей к осени . Хотя успокоил, что ситуация на российском рынке труда является контролируемой.

— У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть , — предупредил Решетников. — Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений. В то же время ситуацию драматизировать не стоит, ситуация контролируемая.

Ранее Решетников заявлял, что на рынке труда России фиксируются отдельные явления, вызывающие беспокойство правительства. Однако он замечал, что негативный сценарий в отношении безработицы пока не реализовался.

На запрос «Известий» в Минтруда и Минэкономразвития не ответили. Вместе с тем, как сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в новом пакете на обсуждении нижней палаты есть законопроекты, связанные с увеличением пособий по безработице.

Опасения на тектонических сдвигах

Генеральный директор рекрутинговой компании ProfiStaff Ирина Никулина отмечает, что работодатели в России понимают реальный дефицит квалифицированных специалистов и до последнего момента пытаются избежать сокращений. Работников переводят на неполную занятость или сокращают премиальные выплаты. Но поскольку, в экономике происходят тектонические сдвиги — уровень безработицы к осени может вырасти, полагает эксперт.

— Осенью происходит оживление, — разъясняет HR-эксперт. — В этот период будут действовать две разнонаправленные тенденции: высвобождение сотрудников вследствие ухода части компаний из недружественных стран с рынка и структурных изменениях на предприятиях РФ. Также будет происходить абсорбирование части квалифицированного персонала российскими компаниями, занимающими освободившиеся на рынке ниши. В краткосрочной перспективе будет превалировать первая тенденция, но в дальнейшем существенная часть высвободившихся работников будет трудоустроена.

Поэтому, прогнозирует эксперт, до конца года уровень безработицы вырастет, а начиная со следующего года будет плавно снижаться. Исключение составляют вакансии, на которые всегда существовал дефицит.

— Осенью безработица может дать о себе дать знать в тех отраслях, которые очень существенно пострадали в этот кризис, — говорит вице-президент по операционному управлению ANCOR Алексей Миронов. — В первую очередь мы говорим про автомобильную промышленность и розничную торговлю. Есть другие направления, которые стремятся перестроиться, но также ощутили на себе значительное влияние кризиса. Например, финансовые услуги, банковская сфера и т.д. Хотя, немало примеров, когда ситуация не особо коснулась бизнеса. Яркий пример — IT. И есть сектора, в которых мы видим большие возможности для роста в период восстановления. К примеру, это строительство, и всё, что связано с промышленностью.

Летнее «затишье»

Минэконоразвития оценивает риски роста безработицы, основываясь на динамике экономического развития. По оценкам МЭР и ЦБ России падение ВВП составит от 4 до 8%. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, бывший замминистра здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов связывает возможный рост безработицы осенью с тем, что летом на рынке труда наступает «затишье». Увольнение работников с предприятий, которые прекратили деятельность, происходит по соглашению сторон, указывает эксперт.

— Работники по такому сценарию, как правило, могут получить от 3 до 7 среднемесячных оклада, — отмечает Александр Сафонов. — Из-за этого они предпочитают провести лето на даче и не обращаются в службу занятости. В сентябре начинается активный поиск работы. Часть работников находится в режиме неполной занятости или административных отпусках (без оплаты), что также позволяет официально считать их трудоустроенными. МЭР понимает, что данный режим не может длиться долго, часть работников будет высвобождена.

На стабилизацию рынка труда пока действует ряд факторов: происходит снижение общей численности рабочей силы, в том числе работников молодых возрастов под влиянием демографической ямы, а также уменьшение числа иностранных работников. На рынке труда происходит торможение роста заработной платы, что дает определенную возможность избегать увольнений, замечает Сафонов.

Прогнозы ведомств немного расходятся, поскольку Минтруда оценивает текущую ситуацию с безработицей, и в силу своего функционала не отвечает за экономические процессы, считает он.

— Безработица будет расти пропорционально спаду экономики, — прогнозирует Александр Сафонов. — Вопрос только в том, какой он будет. При 4% официально зарегистрированная безработица будет в пределах 900 тыс. человек, при 8% может дорасти до 1,5-2 млн человек. Всё зависит от скорости адаптации к санкциям и структурной перестройки экономики.

Ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов считает прогноз Минэка более обоснованным, в связи с ожидаемым падением ВВП России.

— Но в России экономические проблемы не всегда транслируются в безработицу прямым способом, как это происходит в западных странах, — говорит глава РЭШ. — В России очень важную роль играет так называемая скрытая безработица, когда люди не увольняются, но отправляются в отпуска, им снижается зарплата, там много разных способов, но в итоге доходы людей всё равно сокращаются. В каком-то смысле это более гибкая история, которая чуть-чуть скрывает безработицу. Пока скрытая безработица абсорбирует шок экономический, но, к третьему-четвертому кварталу 2022 года мы вероятно увидим рост безработицы.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян прогнозирует, что безработица будет расти. Однако российский рынок труда, как и прежде, будет адаптироваться к кризисной ситуации. Это может происходить не через оптимизацию штата, а за счет перевода части сотрудников на неполный рабочий день и урезания оплаты труда, считает эксперт.

Как предотвратить безработицу

По словам экс-замминистра здравоохранения и социального развития РФ Александра Сафонова, основные усилия по предотвращению роста безработицы стоит сосредоточить на поддержке инфраструктурных проектов, которые создают условия для поддержания смежных отраслей, в области строительства дорог и обновления инженерной инфраструктуры городов.

— Сейчас требуется помощь автомобилестроению, где важны меры по созданию полноценного полного цикла производства, — говорит Александр Сафонов. — Далее требуется сохранение реальных доходов населения, создание финансовых и организационных условий развития малого бизнеса.

По мнению Ениколопова, сейчас главное — переквалификация людей и их «переброска» в другие отрасли.

— Нужна максимальная гибкость рынка труда с точки зрения переквалификации, перепрофилирования целых заводов, может быть, — говорит ректор РЭШ. — Важно признать, что будут происходить большие изменения. При этом целью должно быть не удержание людей на тех же местах, на которых они работали раньше, целью должно быть следующее: максимально безболезненно обеспечить им переход в другие сектора экономики, на другие производства, возможно, даже переезд в другой регион. Это и есть те самые структурные изменения. Второй важный момент — это дерегулирование в сфере малого и среднего бизнеса. Малые и средние предприятия будут буфером для тех людей, которые потеряют работу на крупных производствах.

По мнению экономиста, лучшее, что сейчас может сделать правительство для борьбы с безработицей — не мешать малому и среднему бизнесу развиваться, максимально снизить проверки и налоговую нагрузку.