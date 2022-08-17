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«Рост неполной занятости»: кто из министров прав в прогнозах о безработице

Госдума готовит новые законопроекты, связанные с увеличением пособий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Российские министерства разошлись в прогнозах уровня безработицы. Глава Минтруда Антон Котяков считает, что по итогам года показатели будут сопоставимы с 2021-м. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников ждет роста безработицы осенью. По мнению экономистов, важную роль играет так называемая скрытая безработица, когда людей не увольняют, а отправляют в вынужденные отпуска с урезанием дохода. Минимизировать рост безработицы помогут переквалификация работников, дополнительное обучение и стимулирование внутренней миграции. Подробности — в материале «Известий».

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«Ситуация является контролируемой»

Грядущей осенью ситуация с безработицей в России будет сопоставима со средними значениями 2021 года, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, ситуация на рынке труда до конца года во многом будет определяться скоростью адаптации к изменившимся условиям. Правда он отметил, что осенью ситуация с безработицей несколько изменится.

— Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития, и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года, — сказал Котяков.

Вместе с тем, не столь оптимистичны прогнозы в самом Минэке. Глава ведомства Максим Решетников отметил, что ожидает роста показателей к осени. Хотя успокоил, что ситуация на российском рынке труда является контролируемой.

«Рост неполной занятости»:
человек с зонтом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть, — предупредил Решетников. — Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений. В то же время ситуацию драматизировать не стоит, ситуация контролируемая.

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Ранее Решетников заявлял, что на рынке труда России фиксируются отдельные явления, вызывающие беспокойство правительства. Однако он замечал, что негативный сценарий в отношении безработицы пока не реализовался.

На запрос «Известий» в Минтруда и Минэкономразвития не ответили. Вместе с тем, как сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в новом пакете на обсуждении нижней палаты есть законопроекты, связанные с увеличением пособий по безработице.

Опасения на тектонических сдвигах

Генеральный директор рекрутинговой компании ProfiStaff Ирина Никулина отмечает, что работодатели в России понимают реальный дефицит квалифицированных специалистов и до последнего момента пытаются избежать сокращений. Работников переводят на неполную занятость или сокращают премиальные выплаты. Но поскольку, в экономике происходят тектонические сдвиги — уровень безработицы к осени может вырасти, полагает эксперт.

— Осенью происходит оживление, — разъясняет HR-эксперт. — В этот период будут действовать две разнонаправленные тенденции: высвобождение сотрудников вследствие ухода части компаний из недружественных стран с рынка и структурных изменениях на предприятиях РФ. Также будет происходить абсорбирование части квалифицированного персонала российскими компаниями, занимающими освободившиеся на рынке ниши. В краткосрочной перспективе будет превалировать первая тенденция, но в дальнейшем существенная часть высвободившихся работников будет трудоустроена.

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Поэтому, прогнозирует эксперт, до конца года уровень безработицы вырастет, а начиная со следующего года будет плавно снижаться. Исключение составляют вакансии, на которые всегда существовал дефицит.

— Осенью безработица может дать о себе дать знать в тех отраслях, которые очень существенно пострадали в этот кризис, — говорит вице-президент по операционному управлению ANCOR Алексей Миронов. — В первую очередь мы говорим про автомобильную промышленность и розничную торговлю. Есть другие направления, которые стремятся перестроиться, но также ощутили на себе значительное влияние кризиса. Например, финансовые услуги, банковская сфера и т.д. Хотя, немало примеров, когда ситуация не особо коснулась бизнеса. Яркий пример — IT. И есть сектора, в которых мы видим большие возможности для роста в период восстановления. К примеру, это строительство, и всё, что связано с промышленностью.

Летнее «затишье»

Минэконоразвития оценивает риски роста безработицы, основываясь на динамике экономического развития. По оценкам МЭР и ЦБ России падение ВВП составит от 4 до 8%. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, бывший замминистра здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов связывает возможный рост безработицы осенью с тем, что летом на рынке труда наступает «затишье». Увольнение работников с предприятий, которые прекратили деятельность, происходит по соглашению сторон, указывает эксперт.

«Рост неполной занятости»:
офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Работники по такому сценарию, как правило, могут получить от 3 до 7 среднемесячных оклада, — отмечает Александр Сафонов. — Из-за этого они предпочитают провести лето на даче и не обращаются в службу занятости. В сентябре начинается активный поиск работы. Часть работников находится в режиме неполной занятости или административных отпусках (без оплаты), что также позволяет официально считать их трудоустроенными. МЭР понимает, что данный режим не может длиться долго, часть работников будет высвобождена.

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На стабилизацию рынка труда пока действует ряд факторов: происходит снижение общей численности рабочей силы, в том числе работников молодых возрастов под влиянием демографической ямы, а также уменьшение числа иностранных работников. На рынке труда происходит торможение роста заработной платы, что дает определенную возможность избегать увольнений, замечает Сафонов.

Прогнозы ведомств немного расходятся, поскольку Минтруда оценивает текущую ситуацию с безработицей, и в силу своего функционала не отвечает за экономические процессы, считает он.

— Безработица будет расти пропорционально спаду экономики, — прогнозирует Александр Сафонов. — Вопрос только в том, какой он будет. При 4% официально зарегистрированная безработица будет в пределах 900 тыс. человек, при 8% может дорасти до 1,5-2 млн человек. Всё зависит от скорости адаптации к санкциям и структурной перестройки экономики.

Ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов считает прогноз Минэка более обоснованным, в связи с ожидаемым падением ВВП России.

— Но в России экономические проблемы не всегда транслируются в безработицу прямым способом, как это происходит в западных странах, — говорит глава РЭШ. — В России очень важную роль играет так называемая скрытая безработица, когда люди не увольняются, но отправляются в отпуска, им снижается зарплата, там много разных способов, но в итоге доходы людей всё равно сокращаются. В каком-то смысле это более гибкая история, которая чуть-чуть скрывает безработицу. Пока скрытая безработица абсорбирует шок экономический, но, к третьему-четвертому кварталу 2022 года мы вероятно увидим рост безработицы.

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Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян прогнозирует, что безработица будет расти. Однако российский рынок труда, как и прежде, будет адаптироваться к кризисной ситуации. Это может происходить не через оптимизацию штата, а за счет перевода части сотрудников на неполный рабочий день и урезания оплаты труда, считает эксперт.

Как предотвратить безработицу

По словам экс-замминистра здравоохранения и социального развития РФ Александра Сафонова, основные усилия по предотвращению роста безработицы стоит сосредоточить на поддержке инфраструктурных проектов, которые создают условия для поддержания смежных отраслей, в области строительства дорог и обновления инженерной инфраструктуры городов.

— Сейчас требуется помощь автомобилестроению, где важны меры по созданию полноценного полного цикла производства, — говорит Александр Сафонов. — Далее требуется сохранение реальных доходов населения, создание финансовых и организационных условий развития малого бизнеса.

«Рост неполной занятости»:
завод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По мнению Ениколопова, сейчас главное — переквалификация людей и их «переброска» в другие отрасли.

— Нужна максимальная гибкость рынка труда с точки зрения переквалификации, перепрофилирования целых заводов, может быть, — говорит ректор РЭШ. — Важно признать, что будут происходить большие изменения. При этом целью должно быть не удержание людей на тех же местах, на которых они работали раньше, целью должно быть следующее: максимально безболезненно обеспечить им переход в другие сектора экономики, на другие производства, возможно, даже переезд в другой регион. Это и есть те самые структурные изменения. Второй важный момент — это дерегулирование в сфере малого и среднего бизнеса. Малые и средние предприятия будут буфером для тех людей, которые потеряют работу на крупных производствах.

По мнению экономиста, лучшее, что сейчас может сделать правительство для борьбы с безработицей — не мешать малому и среднему бизнесу развиваться, максимально снизить проверки и налоговую нагрузку.

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