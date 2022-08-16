В Минобороны России назвали диверсией инцидент в Джанкое
Склад военного назначения в населенном пункте Джанкой пострадал из-за диверсии. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделало Минобороны России перед журналистами.
«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой», — подчеркнуло министерство.
Военное ведомство отметило, что в результате пострадали гражданские объекты, в том числе линии электропередачи, электростанции, железнодорожное полотно, жилые дома.
«Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии», — дополнило Министерство обороны.
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в воинской части в Крыму произошел пожар, после чего боеприпасы детонировали.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о введении на полуострове режима ЧС. Он подчеркнул, что есть двое пострадавших, их жизни ничего не угрожает. С близлежащей территории были эвакуированы 3 тыс. человек.
Военкор «Известий» Мери Бадунц показала место происшествия. Она сообщила, что детонация боеприпасов продолжалась некоторое время.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Причастные к преступлению пока устанавливаются.