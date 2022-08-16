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Опубликованы кадры с места детонации боеприпасов в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На складе воинской части на севере Крыма утром 16 августа сдетонировали боеприпасы. Корреспондент телеканала «Известия» Мери Бадунц показала кадры с места происшествия.

Журналистка прибыла в Джанкойский район республики, где сегодня произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов. По ее словам, одиночные взрывы еще продолжаются. В кадре можно увидеть неразорвавшийся снаряд, лежащий на земле.

Военный склад на севере Крыма пострадал в результате диверсии. Главное

В поселках Майское и Азовское ввели режим ЧС. На месте задействованы силы МЧС, Минобороны, Росгвардии и экстренные службы.

В целях безопасности с места эвакуировали уже около 3 тыс. человек. Они размещены в ближайших населенных пунктах.

Ранее в этот день в Министерстве обороны России подтвердили, что около 06:15 мск возле населенного пункта Майское в Джанкойском районе произошло возгорание. Уточнялось, что огонь возник на территории одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов.

Сразу после сообщения о возгорании на место выехал глава полуострова Сергей Аксенов. Случившееся он назвал результатом диверсии. Из-за детонации получили повреждения линии электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. В настоящий момент железнодорожные пути уже восстановлены. Также сообщалось о двух пострадавших.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту диверсии.

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