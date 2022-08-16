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Французы раскритиковали Макрона за позицию по Запорожской АЭС

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Фото: Global Look Press/Julien Mattia
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Читатели газеты Le Figaro подвергли критике заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу Запорожской АЭС.

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В комментариях от 16 августа они подчеркнули бесполезность подобного диалога и с насмешкой призвали попросить Зеленского не бомбить электростанцию:

«Он [Макрон] попросит его [Зеленского] успокоиться и перестать бомбить завод?» — задался вопросом один из читателей.

Пользователь под ником statocaster расстроил его, указав, что сделать это едва ли получится. «Успокоить этого клоуна будет сложно», — написал он.

Также во вторник член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов указал на вероятность провокаций со стороны Киева в случае, если МАГАТЭ отправится к Запорожской АЭС через территории, подконтрольные ему.

15 августа в администрации Запорожской области заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

Накануне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что экстренное совещание в Совете Безопасности ООН, созванное по инициативе России 11 августа, не выявило принципиальных возражений для отправки сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Он уточнил, что для этого украинская сторона должна прекратить атаки на объект и гарантировать безопасность участников миссии.

В этот же день Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Дипломат отметил необходимость визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа–начале сентября и подчеркнул, что затягивать с ним не стоит.

Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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