Реклама
Прямой эфир
Интернет
РКН потребовал от YouTube восстановить удаленные видео посольства РФ в Лондоне
Мир
Боевики «Азова» оборудовали склад боеприпасов в медцентре под Полтавой
Мир
В ООН положительно оценили состоявшийся разговор Гутерриша с Шойгу
Мир
Концентрация вредных веществ в районе взрыва в Ереване превысила норму
Мир
Режиссер «Трои» Вольфганг Петерсен умер от рака
Мир
Танк Израиля нарушил линию разграничения на Голанских высотах
Экономика
Швеция вернулась к использованию мазута из-за роста цен на газ
Мир
Трое сирийских военных погибли в результате авиаудара Турции по Сирии
Мир
В Госдепе заявили о намерении продолжить переговоры с Россией по СНВ-3
Мир
Белоруссия ввела платное ожидание въезда в КПП на границе
Мир
Моравецкий обвинил Германию и Францию в «олигархическом» управлении ЕС
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собаки на детей в Татарстане

Названы вакансии со «сверхзарплатами» в российских регионах

SuperJob: вакансия стоматолога-ортодонта в Ярославле оказалась в топе предложений со сверхзарплатами
0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакансии стоматолога-ортодонта в Ярославле и стоматолога-ортопеда в Томске оказались самыми высокооплачиваемыми предложениями на рынке труда в августе среди небольших российских городов. Зарплаты по обеим вакансиям составили 300 тыс. рублей, следует из результатов исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с которыми ознакомились «Известия».

Плюшек не надо: россияне расхотели работать в зарубежных компаниях
Лишь 8% сотрудников считают карьеру в иностранной организации более перспективной

Так, специалисты изучили 55 тыс. вакансий в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек. В число вакансий со «сверхзарплатами» в августе вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам, программистов, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Хабаровске, Ярославле, Саратове, Тюмени и Томске в числе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Так, зубному технику в Тюмени готовы платить 150 тыс. рублей. Еще одним высокооплачиваемым предложением в Тюмени оказалась вакансия директора по персоналу с зарплатой от 170 тыс. рублей.

Во Владивостоке и Хабаровске топ по оплате составили вакансии главных инженеров, которым готовы платить до 150 тыс. рублей. Кроме того, в Хабаровске машинисту экскаватора готовы платить зарплату 130 тыс. рублей. Водителю-экспедитору категории Е готовы платить до 150 тыс. рублей в Астрахани. В Пензе в первых строчках рейтинга — наладчик токарных автоматов, которому обещают от 140 тыс. рублей, в Рязани — руководитель юридического отдела (от 100 тыс. рублей). В Иркутске начальнику ремонтного цеха готовы платить от 100 000 рублей.

В июле исследование онлайн-платформы Headhunter показало, что Магаданская область возглавила рейтинг российских регионов, где соискателям чаще всего предлагаются вакансии с «суперзарплатами» от 150 тыс. рублей — такой доход в регионе предлагают 25% вакансий. На втором месте по доле таких вакансий оказалась Республика Саха (22%), третье занял Чукотский АО (20%). Москва (18%) оказалась на четвертом месте, пятое занял Ямало-Ненецкий автономный округ (17%).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022