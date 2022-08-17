Названы вакансии со «сверхзарплатами» в российских регионах

Вакансии стоматолога-ортодонта в Ярославле и стоматолога-ортопеда в Томске оказались самыми высокооплачиваемыми предложениями на рынке труда в августе среди небольших российских городов. Зарплаты по обеим вакансиям составили 300 тыс. рублей, следует из результатов исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с которыми ознакомились «Известия».

Так, специалисты изучили 55 тыс. вакансий в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек. В число вакансий со «сверхзарплатами» в августе вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам, программистов, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Хабаровске, Ярославле, Саратове, Тюмени и Томске в числе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Так, зубному технику в Тюмени готовы платить 150 тыс. рублей. Еще одним высокооплачиваемым предложением в Тюмени оказалась вакансия директора по персоналу с зарплатой от 170 тыс. рублей.



Во Владивостоке и Хабаровске топ по оплате составили вакансии главных инженеров, которым готовы платить до 150 тыс. рублей. Кроме того, в Хабаровске машинисту экскаватора готовы платить зарплату 130 тыс. рублей. Водителю-экспедитору категории Е готовы платить до 150 тыс. рублей в Астрахани. В Пензе в первых строчках рейтинга — наладчик токарных автоматов, которому обещают от 140 тыс. рублей, в Рязани — руководитель юридического отдела (от 100 тыс. рублей). В Иркутске начальнику ремонтного цеха готовы платить от 100 000 рублей.

В июле исследование онлайн-платформы Headhunter показало, что Магаданская область возглавила рейтинг российских регионов, где соискателям чаще всего предлагаются вакансии с «суперзарплатами» от 150 тыс. рублей — такой доход в регионе предлагают 25% вакансий. На втором месте по доле таких вакансий оказалась Республика Саха (22%), третье занял Чукотский АО (20%). Москва (18%) оказалась на четвертом месте, пятое занял Ямало-Ненецкий автономный округ (17%).