Магаданская область стала лидером в РФ по числу вакансий с «суперзарплатой»

Магаданская область возглавила рейтинг российских регионов, где соискателям чаще всего предлагаются вакансии с «суперзарплатами» от 150 тыс. рублей. Об этом говорится 20 июля в исследовании онлайн-платформы Headhunter.

Для исследования эксперты проанализировали 3 млн вакансий с указанным уровнем дохода за январь—июнь 2022 года.

«За первое полугодие 2022 года в России было открыто 242 тыс. вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тыс. рублей, и это 8% от общего числа предложений о работе», — приводит выдержку из исследования ТАСС.

Год назад доля вакансий с такими зарплатами в России составляла всего 5%.

25% вакансий Магаданской области предлагают доход не менее 150 тыс. рублей, отметили аналитики. На втором месте по доле таких вакансий оказалась Республика Саха (22%), третье занял Чукотский АО (20%).

Москва (18%) оказалась на четвертом месте, пятое занял Ямало-Ненецкий автономный округ (17%).

Вакансии с зарплатами от 150 тыс. рублей реже всего встречаются в Республике Северная Осетия (3%), Ленинградской области и Карачаево-Черкесской Республике (по 2%).

Москва потеряла одну позицию в рейтинге, Чукотка сразу две по сравнению с 2021 годом. Магаданская область и Республика Саха поднялись со второго и четвертого места соответственно.

Самая высокая доля таких предложений наблюдается в сферах консалтинга — 39% от всех предложений о работе. 33% приходится на сферу высшего менеджмента и 28% на добычу сырья.

Реже всего предложения о работе с зарплатой свыше 150 тыс. рублей попадаются в сфере безопасности и науки (образования) — по 2%.

Ранее в июле сообщалось, что средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей «на руки» с учетом премиальных. С начала 2000-х годов гендерное неравенство в зарплатах сокращалось, и к 2013-му показатель достиг своего минимума в 26,1%.