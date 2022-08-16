Названы последствия сокращения выдачи виз россиянам Финляндией

Сокращение выдачи виз россиянам со стороны Финляндии, если оно произойдет, повлияет на жителей Северо-Западного региона, особенно проживающих в Ленинградской области. Об этом заявил «Известиям» вице-президент АТОР по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Вероятно, следом будет аннулировано соглашение об упрощенном пересечении сопредельной границы, и это ударит по локальному бизнесу как со стороны России, так и Финляндии. Еще более неприятный сценарий — если Финляндия пойдет по пути Эстонии и закроет границу для въезда по своим визам, но пока это не обсуждается», — отметил эксперт.

В то же время он указал на то, что сокращение выдачи туристических виз — это пока только заявления Финляндии.



«С другой стороны, свободных окон для записи на подачу документов нет до середины сентября. Это можно объяснить тем, что после первых антивизовых заявлений балтийских и восточноевропейских государств наши сограждане рванули запасаться финскими визами впрок», — предположил Мурадян.

По его словам, для жителей остальных регионов России проблема не стоит так остро, поскольку туристические визы продолжают выдавать многие другие страны Евросоюза.

16 августа глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна сократит количество выдаваемых виз российским туристам в 5–10 раз по сравнению с нынешним уровнем. В настоящее время Финляндия получает ежедневно около 1 тыс. заявлений на получение визы из России.

Как уточнил министр, при выдаче виз россиянам приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе

Между тем опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии заявили, что не видят логики в инициативе правительства по сокращению турпотока из России. Они считают, что решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

8 августа глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер рассказал о планах ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

Еще в конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.