Флагман бывшего Starbucks откроется 18 августа

Новые владельцы сети кофеен, которая раньше называлась Starbucks, запускают работу сети, сообщили «Известиям» во вторник, 16 августа, в компании.

Флагман кофейни на Новом Арбате, 11, презентуют публике уже 18 августа.

30 июня рэпер Тимур Юнусов (Тимати) объявил о приобретении всех активов Starbucks в России. Тогда он отметил, что открытие первых точек состоится в августе, добавив, что в настоящее время команда работает над поиском нового названия.

Ранее сообщалось, что Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

23 мая компания Starbucks объявила об уходе с российского рынка. Однако она сохранила зарплату своим работникам.

Ряд иностранных брендов приостановил поставки автомобилей и комплектующих в Россию в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».