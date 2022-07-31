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Тимати приобрел все активы Starbucks в России

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Фото: Соцсети
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Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) объявил о приобретении всех активов Starbucks в России. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) в субботу, 30 июля.

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«Теперь официально все активы сети СБ (Starbucks. — Ред.) приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», — написал он.

Он отметил, что открытие первых точек состоится уже в августе, добавив, что в настоящее время команда работает над поиском нового названия.

Посетителям не стоит ждать большого ребрендинга, уточнил он. А своим подписчикам артист предложил принять участие в разработке нового дизайна логотипа, лучший из которых выберут до сентября, после чего он украсит более 200 адресов кофеен по стране.

Ранее сообщалось, что Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

23 мая компания Starbucks объявила об уходе с российского рынка. Однако она сохранила зарплату своим работникам.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.

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