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Представитель покупателя Starbucks в России сообщил о скором завершении сделки

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Фото: TASS/Zuma
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Сделка по покупке 130 помещений, на которых развивалась Starbucks, находится в завершающей стадии. Об этом в пятницу, 15 июля, «Известиям» рассказал представитель покупателя — ресторатора Антона Пинского.

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Как уточнил собеседник издания, в моменте происходит передача помещений. Что будет далее находится на этих площадках, пока неизвестно, уточнил он. Возможно, это будут не кофейни.

23 мая компания Starbucks объявила об уходе с российского рынка. После этого стало известно, что Starbucks начала вести переговоры с несколькими компаниями о продаже бизнеса.

О временной приостановке работы компании в РФ сообщалось 8 марта.

Также в марте и McDonald's объявил о приостановке работы в России. 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. Тогда стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору.

После продажи бизнеса сеть ресторанов в России получила название «Вкусно — и точка».

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

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