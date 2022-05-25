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Кофейни Starbucks может купить кувейтская Alshaya Group

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Сеть кофеен Starbucks сейчас ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже бизнеса. Об этом «Известиям» заявил генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин в среду, 25 мая.

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«Сейчас переговоры идут в основном между основным фрайчайзи сетей и держателем франшизы. Для Starbucks это может быть кувейтская Alshaya Group, тем более что арабы не поддерживают санкционный режим в отношении России. Но в любом случае придется делать ребрендинг», — сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин.

По информации главы Союза ТЦ Булата Шакирова, Starbucks рассматривает варианты продажи оборудования и договоров аренды в России.

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В целом торговые центры пока находятся в режиме ожидания, добавил он. Расторжения договоров аренды с брендами, которые не ведут продажи, начнутся, вероятно, в августе, сказал Шакиров.

Сегодня 72 бренда, занимающих площади в ТЦ заявили об уходе или приостановки деятельности. Это 3 млн кв. м площадей, и их собственники не заинтересованы в такой вакансии и в уходе брендов. Для них это и финансовые убытки от потери аренды. Но главное — торговые центры теряют трафики, потому что их обеспечивали крупные международные бренды. Вместе с посещаемостью падают обороты других арендаторов и они в свою очередь требуют скидок, напомнил Дмитрий Томилин.

Никто из собственников ТЦ пока не получил письма о расторжении по площадкам от Starbucks, сказал генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров. Вероятно, решение находится на финальной стадии, ряд убыточных точек будет закрыт, но при этом кофейни продолжат работать под новым брендом с той же командой, рассказал он.

Starbucks сообщила, что покидает российский рынок, 23 мая. Компания продолжит исполнять обязательства перед 2 тыс. сотрудников в России. По данным пресс-службы, сеть на протяжении шести месяцев будет выплачивать деньги и помогать с трудоустройством своим бывшим работникам.

О временной приостановке работы сети кофеен сообщалось 8 марта.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

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